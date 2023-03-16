Любит хейтеров и похвастался деньгами. Инфантино оценил свое переизбрание

В четверг Конгресс ФИФА переизбрал Джанни Инфантино президентом организации еще на четыре года, а функционер главным образом похвастался доходами.

«Для меня это большая ответственность. Обещаю и дальше служить ФИФА и мировому футболу. Знаю, что много кто меня ненавидит... Хочу сказать вам, что я вас всех все равно люблю».

«В прошлом году доход ФИФА вырос до 7,5 миллиарда долларов. Мы обещаем, что следующий цикл принесет нам 11 миллиардов», — сказал Инфантино.

Инфантино занимает свою должность с 2016 года.