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16 марта 2023, 16:28 |
406
1

Любит хейтеров и похвастался деньгами. Инфантино оценил свое переизбрание

Останется президентом ФИФА до 2027

16 марта 2023, 16:28 |
406
1
Любит хейтеров и похвастался деньгами. Инфантино оценил свое переизбрание
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

В четверг Конгресс ФИФА переизбрал Джанни Инфантино президентом организации еще на четыре года, а функционер главным образом похвастался доходами.

«Для меня это большая ответственность. Обещаю и дальше служить ФИФА и мировому футболу. Знаю, что много кто меня ненавидит... Хочу сказать вам, что я вас всех все равно люблю».

«В прошлом году доход ФИФА вырос до 7,5 миллиарда долларов. Мы обещаем, что следующий цикл принесет нам 11 миллиардов», — сказал Инфантино.

Инфантино занимает свою должность с 2016 года.

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Джанни Инфантино ФИФА
Источник Reuters
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