Любит хейтеров и похвастался деньгами. Инфантино оценил свое переизбрание
Останется президентом ФИФА до 2027
В четверг Конгресс ФИФА переизбрал Джанни Инфантино президентом организации еще на четыре года, а функционер главным образом похвастался доходами.
«Для меня это большая ответственность. Обещаю и дальше служить ФИФА и мировому футболу. Знаю, что много кто меня ненавидит... Хочу сказать вам, что я вас всех все равно люблю».
«В прошлом году доход ФИФА вырос до 7,5 миллиарда долларов. Мы обещаем, что следующий цикл принесет нам 11 миллиардов», — сказал Инфантино.
Инфантино занимает свою должность с 2016 года.
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