18 тур УПЛ будет провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне фанов

Украинская Премьер-Лига совместно с фондом Трибуна Героев инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни были членами фанатского движения украинских клубов.

УПЛ начинает новую традицию – проведение «Тура памяти», в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших Героев и посещение матчей семьями погибших воинов. Первым «Туром памяти» будет 18-й тур УПЛ.

Все матчи начнутся с минуты молчания в честь более 160 футбольных фанатов, вернувшихся с войны «на щите». Каждый болельщик во время матча, и каждый футбольный клуб сможет приобщиться к проведению «Тура памяти» в рамках сбора средств для семей погибших фанатов.