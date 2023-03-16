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  4. 18 тур УПЛ будет провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне фанов
Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 16:05 |
148
2

18 тур УПЛ будет провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне фанов

Все матчи начнутся с минуты молчания, будет организован сбор средств для семей погибших фанатов

16 марта 2023, 16:05 |
148
2
18 тур УПЛ будет провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне фанов
УПЛ

Украинская Премьер-Лига совместно с фондом Трибуна Героев инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни были членами фанатского движения украинских клубов.

УПЛ начинает новую традицию – проведение «Тура памяти», в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших Героев и посещение матчей семьями погибших воинов. Первым «Туром памяти» будет 18-й тур УПЛ.

Все матчи начнутся с минуты молчания в честь более 160 футбольных фанатов, вернувшихся с войны «на щите». Каждый болельщик во время матча, и каждый футбольный клуб сможет приобщиться к проведению «Тура памяти» в рамках сбора средств для семей погибших фанатов.

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Источник УПЛ
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Комментарии 2
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Soler61
Интересно а вата переехавшая из Донбасс хотя бы вшанує героїв ?
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