Первый турнир – первый четвертьфинал. Украинка успешно выступает в Тунисе

Украинская теннисистка Алиса Барановская вышла в свой первый четвертьфинал на профессиональном уровне.

В 1/8 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис) Алиса в двух сетах обыграла Деми Тран (WTA 1077) из Нидерландов.

ITF W15 Монастир. Хард. 1/8 финала



Алиса Барановская (Украина) – Деми Тран (Нидерланды) – 6:2, 6:4

Для Барановской это первый турнир на профессиональном уровне.

В четвертьфинале 17-летняя украинкаа встретится с победительницей матча Анук Коверманс – Тамира Пашек.