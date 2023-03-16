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  4. Первый турнир – первый четвертьфинал. Украинка успешно выступает в Тунисе
ITF
16 марта 2023, 15:16 |
181
0

Первый турнир – первый четвертьфинал. Украинка успешно выступает в Тунисе

Алиса Барановская обыграла Деми Тран в двух сетах

16 марта 2023, 15:16 |
181
0
Первый турнир – первый четвертьфинал. Украинка успешно выступает в Тунисе
ФТУ. Алиса Барановская

Украинская теннисистка Алиса Барановская вышла в свой первый четвертьфинал на профессиональном уровне.

В 1/8 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис) Алиса в двух сетах обыграла Деми Тран (WTA 1077) из Нидерландов.

ITF W15 Монастир. Хард. 1/8 финала

Алиса Барановская (Украина) – Деми Тран (Нидерланды) – 6:2, 6:4

Для Барановской это первый турнир на профессиональном уровне.

В четвертьфинале 17-летняя украинкаа встретится с победительницей матча Анук Коверманс – Тамира Пашек.

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Источник Sport.ua
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