Первый турнир – первый четвертьфинал. Украинка успешно выступает в Тунисе
Алиса Барановская обыграла Деми Тран в двух сетах
Украинская теннисистка Алиса Барановская вышла в свой первый четвертьфинал на профессиональном уровне.
В 1/8 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис) Алиса в двух сетах обыграла Деми Тран (WTA 1077) из Нидерландов.
ITF W15 Монастир. Хард. 1/8 финала
Алиса Барановская (Украина) – Деми Тран (Нидерланды) – 6:2, 6:4
Для Барановской это первый турнир на профессиональном уровне.
В четвертьфинале 17-летняя украинкаа встретится с победительницей матча Анук Коверманс – Тамира Пашек.
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