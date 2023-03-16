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  4. Микель АРТЕТА: «Лига Европы не мешает Арсеналу. Хотим победить и тут»
Лига Европы
16 марта 2023, 14:45 |
282
0

Микель АРТЕТА: «Лига Европы не мешает Арсеналу. Хотим победить и тут»

Команда хочет преуспеть в двух турнирах

16 марта 2023, 14:45 |
282
0
Микель АРТЕТА: «Лига Европы не мешает Арсеналу. Хотим победить и тут»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» в АПЛ сражается за первое чемпионство с 2004 года, однако наставник Микель Артета отрицает, что команду в такой ситуации не интересует Лига Европы.

«Ребята очень хорошо относятся к Лиге Европы, это чувствуется. Это нам не мешает, и я вижу желанием выигрывать в обоих турнирах. Нужно вспомнить, что у «Арсенала» года три не было больших европейских вечеров, поэтому нам хочется это почувствовать».

«Надеюсь, фаны создадут на стадионе отличную атмосферу», — сказал Артета.

Сегодня в 22:00 лондонцы сыграют ответный матч 1/8 финала против «Спортинга» после ничьей 2:2 на выезде.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета Лига Европы
Источник Sky Sports
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