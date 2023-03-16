Микель АРТЕТА: «Лига Европы не мешает Арсеналу. Хотим победить и тут»

«Арсенал» в АПЛ сражается за первое чемпионство с 2004 года, однако наставник Микель Артета отрицает, что команду в такой ситуации не интересует Лига Европы.

«Ребята очень хорошо относятся к Лиге Европы, это чувствуется. Это нам не мешает, и я вижу желанием выигрывать в обоих турнирах. Нужно вспомнить, что у «Арсенала» года три не было больших европейских вечеров, поэтому нам хочется это почувствовать».

«Надеюсь, фаны создадут на стадионе отличную атмосферу», — сказал Артета.

Сегодня в 22:00 лондонцы сыграют ответный матч 1/8 финала против «Спортинга» после ничьей 2:2 на выезде.