Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Состоялись два матча 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Греческая теннисистка Мария Саккари, которая в третьем круге остановила украинку Ангелину Калинину, переиграла опытную чешку Петру Квитову.

Еще в одном матче вторая ракетка мира Арина Соболенко легко победила американку Кори Гауфф.

В ночь с четверга на пятницу будут сыграны два матча верхней половины турнирной сетки (​Ига Свёнтек – Сорана Кырстя, Каролина Мухова – Елена Рыбакина).

Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [7] – Петра Квитова [15] – 4:6, 7:5, 6:1

Арина Соболенко [2] – Кори Гауфф [6] – 6:4, 6:0