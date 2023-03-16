Известны первые участницы 1/2 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Обидчица Ангелины Калининой продолжает успешное выступление в Калифорнии
Состоялись два матча 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Греческая теннисистка Мария Саккари, которая в третьем круге остановила украинку Ангелину Калинину, переиграла опытную чешку Петру Квитову.
Еще в одном матче вторая ракетка мира Арина Соболенко легко победила американку Кори Гауфф.
В ночь с четверга на пятницу будут сыграны два матча верхней половины турнирной сетки (Ига Свёнтек – Сорана Кырстя, Каролина Мухова – Елена Рыбакина).
Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [7] – Петра Квитова [15] – 4:6, 7:5, 6:1
Арина Соболенко [2] – Кори Гауфф [6] – 6:4, 6:0
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