Источник: Ворскла зимой могла подписать японского полузащитника

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал, что у «Ворсклы» в зимнее межсезонье сорвался интересный трансфер:

«Полтавская «Ворскла» могла подписать в зимнее трансферное окно японского хавбека. Но этого не случилось. Этот футболист хорошо бы вписался в «ромб» Виктора Скрипника. Сейчас полузащитник играет в Польше».

В топ-дивизионе чемпионата Польши играют 4 японца: Коки Хинокио («Сталь» Мелец), Дайсуке Йокота, Канджи Окунуки (оба – «Гурник» Забже), Такуто Осима («Краковия»). Первые двое перебрались в чемпионат Польши именно зимой.