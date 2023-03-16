Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ворскла зимой могла подписать японского полузащитника
Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 05:49 | Обновлено 16 марта 2023, 05:59
172
0

Источник: Ворскла зимой могла подписать японского полузащитника

По данным источника, сейчас японский хавбек играет в чемпионате Польши

16 марта 2023, 05:49 | Обновлено 16 марта 2023, 05:59
172
0
Источник: Ворскла зимой могла подписать японского полузащитника
ФК Ворскла Полтава. Виктор Скрипник

Футбольный журналист Михаил Спиваковский рассказал, что у «Ворсклы» в зимнее межсезонье сорвался интересный трансфер:

«Полтавская «Ворскла» могла подписать в зимнее трансферное окно японского хавбека. Но этого не случилось. Этот футболист хорошо бы вписался в «ромб» Виктора Скрипника. Сейчас полузащитник играет в Польше».

В топ-дивизионе чемпионата Польши играют 4 японца: Коки Хинокио («Сталь» Мелец), Дайсуке Йокота, Канджи Окунуки (оба – «Гурник» Забже), Такуто Осима («Краковия»). Первые двое перебрались в чемпионат Польши именно зимой.

По теме:
Источник: во время ДТП Супряга ударился лицом об подушку безопасности
Манчестер Юнайтед готовит 120 миллионов на форварда сборной Франции
50 на 50. Беллингем скоро решит, стоит ли оставаться в Боруссии Д
Ворскла Полтава чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ трансферы Михаил Спиваковский ТаТоТаке Виктор Скрипник Сталь Мелец Гурник Забже Краковия Дайсуке Йокота Канджи Окунуки Такуто Осима Коки Хинокио
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
Бокс | 15 марта 2023, 10:07 5
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»

Виталий поделился мнением о ситуации в любительском боксе

Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Бокс | 15 марта 2023, 13:41 12
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это

Главное о ситуации с очень долгими переговорами украинца и британца

АНЧЕЛОТТИ: «Лига чемпионов – очень капризный турнир. Его нелегко выиграть»
Футбол | 16.03.2023, 04:29
АНЧЕЛОТТИ: «Лига чемпионов – очень капризный турнир. Его нелегко выиграть»
АНЧЕЛОТТИ: «Лига чемпионов – очень капризный турнир. Его нелегко выиграть»
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Футбол | 15.03.2023, 23:58
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Теннис | 15.03.2023, 11:23
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
14.03.2023, 02:34 11
Бокс
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
15.03.2023, 07:36
Теннис
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
15.03.2023, 11:17 1
Футбол
WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико
WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико
14.03.2023, 04:15 5
Футбол
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
14.03.2023, 17:33 13
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
14.03.2023, 07:00 1
Биатлон
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
14.03.2023, 19:28 44
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности