Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «У меня предчувствие, что к лету война должна закончиться»
Украина. Премьер лига
16 марта 2023, 05:27 | Обновлено 16 марта 2023, 05:45
868
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «У меня предчувствие, что к лету война должна закончиться»

Наставник «Кривбасса» уверен, что Украина выиграет войну против рашистов

16 марта 2023, 05:27 | Обновлено 16 марта 2023, 05:45
868
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «У меня предчувствие, что к лету война должна закончиться»
Instagram. Юрий Вернидуб (слева)

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб уверен, что Украина выиграет войну против рашистских захватчиков:

«Буча, Еленовка. Нет слов про то, что они сделали. Они перешли все мыслимые пределы. Я не хочу говорить об их совести, потому что у них ее нет. Я когда-то говорил: это не люди и даже не животные, потому что с животными можно как-то общаться, ладить. А это своего рода биомасса, которая делает немыслимое: уничтожает жизнь, убивает всех. От женщин до стариков и детей. Для них нет ограничений.

Для меня они самая страшная нация. И я не хочу говорить об этом народе, потому что не о чем говорить. Они пришли к нам, чтобы забрать жизни людей, дома, все. Но Украина всегда будет бороться за свободу, чтобы не жить под каким-то игом.

Верю ли в победу? Это мягко сказано. Я не на 100 процентов уверен, а на 200 процентов! И я не сомневаюсь, что мы победим. Я думаю, что если наши друзья, партнеры, европейцы будут быстрее помогать оружием, а не просто говорить об этом, победа придет очень быстро.

Наша армия уже не та, что была в начале войны. Хотя с первых минут мы были настроены позитивно и боролись, как могли. Но теперь, кроме энтузиазма и любви к Родине, будет еще кое-что. Парни, которые сейчас воюют, получили очень хорошую школу. И в Англии, и в Польше, и в Чехии.

Есть много ребят, которые уже обучены, которые уже умеют воевать и знают, что делать. Остается толькоо, чтобы у нас было достаточно оружия, и все будет хорошо. Я верю, что это произойдет в ближайшее время. У меня было предчувствие, что война начнется. А теперь у меня ощущение, что к лету все должно закончиться».

По теме:
Теннисистка из рф, вышедшая на матч в футболке спартака, предупреждена WTA
ВЕРНЯЕВ: «Нет – идеям Баха вернуть атлетов рф. Мы обратились к мэру Парижа»
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог российско-украинская война
Источник Sportowe Fakty
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Бокс | 15 марта 2023, 13:41 12
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это

Главное о ситуации с очень долгими переговорами украинца и британца

Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой
Война | 15 марта 2023, 16:15 9
Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой
Кому доверяют украинцы. ВСУ – на первом месте, Зеленский – шестой

Масштабный опрос населения

Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Теннис | 15.03.2023, 07:36
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
Футбол | 16.03.2023, 04:42
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
БЕНЗЕМА: «Я ушел с поля, потому что получил неприятный удар в голень»
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Футбол | 15.03.2023, 23:58
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Чуда не произошло. Реал во второй раз обыграл Ливерпуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
15.03.2023, 11:17 1
Футбол
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
14.03.2023, 02:34 11
Бокс
WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико
WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико
14.03.2023, 04:15 5
Футбол
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
14.03.2023, 19:28 44
Теннис
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
14.03.2023, 17:33 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА утвердила формат ЧМ-2026
14.03.2023, 19:06 2
Футбол
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
15.03.2023, 11:23 18
Теннис
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
14.03.2023, 10:45 52
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности