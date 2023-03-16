Юрий ВЕРНИДУБ: «У меня предчувствие, что к лету война должна закончиться»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб уверен, что Украина выиграет войну против рашистских захватчиков:

«Буча, Еленовка. Нет слов про то, что они сделали. Они перешли все мыслимые пределы. Я не хочу говорить об их совести, потому что у них ее нет. Я когда-то говорил: это не люди и даже не животные, потому что с животными можно как-то общаться, ладить. А это своего рода биомасса, которая делает немыслимое: уничтожает жизнь, убивает всех. От женщин до стариков и детей. Для них нет ограничений.

Для меня они самая страшная нация. И я не хочу говорить об этом народе, потому что не о чем говорить. Они пришли к нам, чтобы забрать жизни людей, дома, все. Но Украина всегда будет бороться за свободу, чтобы не жить под каким-то игом.

Верю ли в победу? Это мягко сказано. Я не на 100 процентов уверен, а на 200 процентов! И я не сомневаюсь, что мы победим. Я думаю, что если наши друзья, партнеры, европейцы будут быстрее помогать оружием, а не просто говорить об этом, победа придет очень быстро.

Наша армия уже не та, что была в начале войны. Хотя с первых минут мы были настроены позитивно и боролись, как могли. Но теперь, кроме энтузиазма и любви к Родине, будет еще кое-что. Парни, которые сейчас воюют, получили очень хорошую школу. И в Англии, и в Польше, и в Чехии.

Есть много ребят, которые уже обучены, которые уже умеют воевать и знают, что делать. Остается толькоо, чтобы у нас было достаточно оружия, и все будет хорошо. Я верю, что это произойдет в ближайшее время. У меня было предчувствие, что война начнется. А теперь у меня ощущение, что к лету все должно закончиться».