ВИДЕО. Фанаты Айнтрахта устроили беспорядки в Неаполе
Более 600 болельщиков «Айнтрахта» начали погромы еще перед матчем.
Фанаты немецкого «Айнтрахта» устроили беспорядки в Неаполе, где прошел матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» разгромил немецкий клуб (3:0).
Более 600 болельщиков «Айнтрахта» прибыли в Неаполь и начали погромы еще перед матчем. Им помогали ультрас «Аталанты» из Бергамо, которые враждуют с фанами «Наполи».
Фанаты бросали в полицию бутылки и файеры. В Неаполе сожжено несколько автомобилей, разбиты витрины.
𝗦𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜 𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗥𝗥𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔 𝗔 𝗡𝗔𝗣𝗢𝗟𝗜‼️🔥— Sportitalia (@tvdellosport) March 15, 2023
Le immagini che arrivano live da piazza del Gesù a Napoli.
Gli ultras tedeschi stanno danneggiato diversi mezzi delle forze dell'ordine. La tensione resta altissima in attesa del calcio d'inizio.#Napoli #Sportitalia pic.twitter.com/3S9v7rosbC
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