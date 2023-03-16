ВИДЕО. Фанаты Айнтрахта устроили беспорядки в Неаполе

Фанаты немецкого «Айнтрахта» устроили беспорядки в Неаполе, где прошел матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» разгромил немецкий клуб (3:0).

Более 600 болельщиков «Айнтрахта» прибыли в Неаполь и начали погромы еще перед матчем. Им помогали ультрас «Аталанты» из Бергамо, которые враждуют с фанами «Наполи».

Фанаты бросали в полицию бутылки и файеры. В Неаполе сожжено несколько автомобилей, разбиты витрины.