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Лига чемпионов
16 марта 2023, 01:43 | Обновлено 16 марта 2023, 01:59
70
0

ВИДЕО. Фанаты Айнтрахта устроили беспорядки в Неаполе

Более 600 болельщиков «Айнтрахта» начали погромы еще перед матчем.

16 марта 2023, 01:43 | Обновлено 16 марта 2023, 01:59
70
0
ВИДЕО. Фанаты Айнтрахта устроили беспорядки в Неаполе
Twitter

Фанаты немецкого «Айнтрахта» устроили беспорядки в Неаполе, где прошел матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» разгромил немецкий клуб (3:0).

Более 600 болельщиков «Айнтрахта» прибыли в Неаполь и начали погромы еще перед матчем. Им помогали ультрас «Аталанты» из Бергамо, которые враждуют с фанами «Наполи».

Фанаты бросали в полицию бутылки и файеры. В Неаполе сожжено несколько автомобилей, разбиты витрины.

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Наполи Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов Наполи - Айнтрахт фанаты беспорядки
Источник Twitter
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