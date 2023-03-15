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Лига чемпионов
15 марта 2023, 23:42 | Обновлено 15 марта 2023, 23:56
404
0

ВИДЕО. Бензема забил в пустые после передачи Вини, у Ливерпуля нет шансов

Карим открыл счет в ответном матче 1/8 финала ЛЧ на 79-й минуте

15 марта 2023, 23:42 | Обновлено 15 марта 2023, 23:56
404
0
ВИДЕО. Бензема забил в пустые после передачи Вини, у Ливерпуля нет шансов
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

15 марта на «Сантьяго Бернабеу» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с английским «Ливерпулем».

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Первый поединок, который состоялся в Англии, завершился со счетом 5:2 в пользу испанского клуба.

На 79-й минуте счет в матче открыл звездный француз Карим Бензема, который забил в пустые ворота после передачи Винисиуса Жуниора.

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Ливерпуль Реал Мадрид видео голов и обзор Реал - Ливерпуль Лига чемпионов Карим Бензема Винисиус Жуниор
Источник Sport.ua
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