ВИДЕО. Бензема забил в пустые после передачи Вини, у Ливерпуля нет шансов

15 марта на «Сантьяго Бернабеу» проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» играет с английским «Ливерпулем».

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Первый поединок, который состоялся в Англии, завершился со счетом 5:2 в пользу испанского клуба.

На 79-й минуте счет в матче открыл звездный француз Карим Бензема, который забил в пустые ворота после передачи Винисиуса Жуниора.