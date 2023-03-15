ВИДЕО. Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес Наполи до разгромного

15 марта в 22:00 в Неаполе проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречается с немецким «Айнтрахтом».

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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).

На 64-й минуте Петр Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес «Наполи» до разгромного (3:0).

ГОЛ! 3:0. Зелиньски, 64 мин (пен).