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  4. ВИДЕО. Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес Наполи до разгромного
Лига чемпионов
15 марта 2023, 23:32 | Обновлено 15 марта 2023, 23:51
169
0

ВИДЕО. Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес Наполи до разгромного

Немецкий «Айнтрахт» не сумел оказать достойного сопротивления в матче ЛЧ

15 марта 2023, 23:32 | Обновлено 15 марта 2023, 23:51
169
0
ВИДЕО. Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес Наполи до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта в 22:00 в Неаполе проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречается с немецким «Айнтрахтом».

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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).

На 64-й минуте Петр Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес «Наполи» до разгромного (3:0).

ГОЛ! 3:0. Зелиньски, 64 мин (пен).

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Наполи Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор Лига чемпионов Наполи - Айнтрахт Петр Зелиньски пенальти
Источник Sport.ua
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