Лига чемпионов15 марта 2023, 23:32 | Обновлено 15 марта 2023, 23:51
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ВИДЕО. Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес Наполи до разгромного
Немецкий «Айнтрахт» не сумел оказать достойного сопротивления в матче ЛЧ
15 марта 2023, 23:32 | Обновлено 15 марта 2023, 23:51
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15 марта в 22:00 в Неаполе проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречается с немецким «Айнтрахтом».
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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).
На 64-й минуте Петр Зелиньски реализовал пенальти и довел перевес «Наполи» до разгромного (3:0).
ГОЛ! 3:0. Зелиньски, 64 мин (пен).
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