Лига чемпионов15 марта 2023, 23:23 | Обновлено 15 марта 2023, 23:29
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ВИДЕО. Осимхен оформил за Наполи дубль, но при этом получил травму руки
На 53-й минуте в воротах немецкого «Айнтрахта» побывал второй мяч
15 марта 2023, 23:23 | Обновлено 15 марта 2023, 23:29
277
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15 марта в 22:00 в Неаполе проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречается с немецким «Айнтрахтом».
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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).
На 53-й минуте Виктор Осимхен оформил дубль (2:0), замкнув фланговый прострел, но при падении получил травму руки.
ГОЛ! 2:0. Осимхен, 53 мин.
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