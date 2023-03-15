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  4. ВИДЕО. Осимхен оформил за Наполи дубль, но при этом получил травму руки
Лига чемпионов
15 марта 2023, 23:23 | Обновлено 15 марта 2023, 23:29
277
0

ВИДЕО. Осимхен оформил за Наполи дубль, но при этом получил травму руки

На 53-й минуте в воротах немецкого «Айнтрахта» побывал второй мяч

15 марта 2023, 23:23 | Обновлено 15 марта 2023, 23:29
277
0
ВИДЕО. Осимхен оформил за Наполи дубль, но при этом получил травму руки
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

15 марта в 22:00 в Неаполе проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречается с немецким «Айнтрахтом».

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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).

На 53-й минуте Виктор Осимхен оформил дубль (2:0), замкнув фланговый прострел, но при падении получил травму руки.

ГОЛ! 2:0. Осимхен, 53 мин.

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Наполи Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор Лига чемпионов Виктор Осимхен Наполи - Айнтрахт
Источник Sport.ua
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