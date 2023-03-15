Лига чемпионов15 марта 2023, 22:59 | Обновлено 15 марта 2023, 23:20
233
0
ВИДЕО. Гол Наполи в раздевалку. Осимхен выиграл воздух и открыл счет
Мяч в ворота немецкого «Айнтрахта» был забит на 45+2 минуте
15 марта 2023, 22:59 | Обновлено 15 марта 2023, 23:20
233
0
15 марта в 22:00 в Неаполе проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречается с немецким «Айнтрахтом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).
Хозяева забили гол в раздевалку. На 45+2 минуте Виктор Осимхен (после флангового навеса от Маттео Политано) выиграл воздух и открыл счет для «Наполи».
ГОЛ! 1:0. Осимхен, 45+2 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 марта 2023, 18:37 4
Рандаль Коло Муани может покинуть «Айнтрахт»
Футбол | 14 марта 2023, 23:51 36
Этот вечер стал бенефисом феноменального норвежца
Футбол | 15.03.2023, 21:43
Футбол | 15.03.2023, 05:33
Теннис | 15.03.2023, 07:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2023, 14:05 6
13.03.2023, 23:15 5
15.03.2023, 10:07 5
14.03.2023, 19:28 44
13.03.2023, 17:39 5
13.03.2023, 18:59 17
15.03.2023, 00:12 4
14.03.2023, 19:44 1