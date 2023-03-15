ВИДЕО. Гол Наполи в раздевалку. Осимхен выиграл воздух и открыл счет

15 марта в 22:00 в Неаполе проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором итальянский «Наполи» встречается с немецким «Айнтрахтом».

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В первой игре, которая состоялась 21 февраля в Франкфурте, зафиксирована победа итальянского клуба (2:0).

Хозяева забили гол в раздевалку. На 45+2 минуте Виктор Осимхен (после флангового навеса от Маттео Политано) выиграл воздух и открыл счет для «Наполи».

ГОЛ! 1:0. Осимхен, 45+2 мин.