Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вместе с Хвичей и Осимхеном. Стартовые составы на матч ЛЧ Наполи – Айнтрахт
Лига чемпионов
15 марта 2023, 20:59 | Обновлено 15 марта 2023, 21:05
348
0

Вместе с Хвичей и Осимхеном. Стартовые составы на матч ЛЧ Наполи – Айнтрахт

Поединок начнется 15 марта в 22:00 по Киеву

15 марта 2023, 20:59 | Обновлено 15 марта 2023, 21:05
348
0
Вместе с Хвичей и Осимхеном. Стартовые составы на матч ЛЧ Наполи – Айнтрахт
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Айнтрахтом» (Франкфурт).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первый матч в Германии завершился со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Тренеры определи стартовые составы:

«Наполи»: Мерет, Ким, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньский, Политано, Ди Лоренцо, Лоботка, Замбо‑Ангуисса, Кварацхелия, Осимхен.

«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде, Борре, Бута, Ленц, Гетце, Тута, Кнауфф.

По теме:
Реал – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал – Ливерпуль. Бензема и Салах выйдут в основе, Лунин в запасе
Милан и Интер повторили в ЛЧ достижение 17-летней давности
Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Наполи Айнтрахт Франкфурт Наполи - Айнтрахт стартовые составы Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Теннис | 15 марта 2023, 07:36 0
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Свёнтек не остановить. Известны все участницы 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

Джессика Пегула и Каролин Гарсия завершили борьбу на соревнованиях в Калифорнии

Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Теннис | 15 марта 2023, 11:23 17
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»
Ига СВЁНТЕК: «Понимаю, почему Цуренко отказалась от игры с Соболенко»

Первая ракетка мира поддержала украинку

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтеру придется сыграть свой лучший матч»
Футбол | 15.03.2023, 19:57
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтеру придется сыграть свой лучший матч»
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтеру придется сыграть свой лучший матч»
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Футбол | 15.03.2023, 11:17
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Известный украинский защитник получил дебютный вызов в сборную Молдовы
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 15.03.2023, 21:43
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
13.03.2023, 23:15 5
Футбол
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
13.03.2023, 17:39 5
Бокс
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
Ротань довызвал в сборную Украины двух игроков
13.03.2023, 18:59 17
Футбол
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
Фьюри призвал Усика поднять ставки и нецензурно обозвал
14.03.2023, 02:34 11
Бокс
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
14.03.2023, 04:51 7
Другие виды
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
КЛИЧКО: «IBA возглавляет человек, который сменил фамилию ради путина»
15.03.2023, 10:07 5
Бокс
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
14.03.2023, 17:29 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности