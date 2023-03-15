Вместе с Хвичей и Осимхеном. Стартовые составы на матч ЛЧ Наполи – Айнтрахт

15 марта на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Наполи» встретится с «Айнтрахтом» (Франкфурт).

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени. Первый матч в Германии завершился со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Тренеры определи стартовые составы:

«Наполи»: Мерет, Ким, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньский, Политано, Ди Лоренцо, Лоботка, Замбо‑Ангуисса, Кварацхелия, Осимхен.

«Айнтрахт»: Трапп, Ндика, Соу, Камада, Роде, Борре, Бута, Ленц, Гетце, Тута, Кнауфф.