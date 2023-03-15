Чемпионка Украины впервые выиграла матч в основе профессионального турнира

17-летняя украинская теннисистка Алиса Барановская впервые в карьере выиграла матч в основной сетке профессионального турнира.

В 1/16 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис) украинка в двух сетах обыграла Иди Ян (Китай, WTA 719).

ITF W15 Монастир. Хард. 1/16 финала

Иди Ян (Китай) [7] – Алиса Барановская (Украина) – 1:6, 5:7

Во втором раунде Алиса сыграет против нидерландской теннисистки Деми Тран (WTA 1077).

В конце 2022 года Барановская выиграла взрослый чемпионат Украины в одиночном и парном разрядах.