Чемпионка Украины впервые выиграла матч в основе профессионального турнира
Алиса Барановская успешно стартовала на соревнованиях в Тунисе
17-летняя украинская теннисистка Алиса Барановская впервые в карьере выиграла матч в основной сетке профессионального турнира.
В 1/16 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис) украинка в двух сетах обыграла Иди Ян (Китай, WTA 719).
ITF W15 Монастир. Хард. 1/16 финала
Иди Ян (Китай) [7] – Алиса Барановская (Украина) – 1:6, 5:7
Во втором раунде Алиса сыграет против нидерландской теннисистки Деми Тран (WTA 1077).
В конце 2022 года Барановская выиграла взрослый чемпионат Украины в одиночном и парном разрядах.
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