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ITF
15 марта 2023, 21:15 | Обновлено 15 марта 2023, 21:35
953
0

Чемпионка Украины впервые выиграла матч в основе профессионального турнира

Алиса Барановская успешно стартовала на соревнованиях в Тунисе

15 марта 2023, 21:15 | Обновлено 15 марта 2023, 21:35
953
0
Чемпионка Украины впервые выиграла матч в основе профессионального турнира
ФТУ. Алиса Барановская

17-летняя украинская теннисистка Алиса Барановская впервые в карьере выиграла матч в основной сетке профессионального турнира.

В 1/16 финала хардового турнира серии ITF W15 в Монастире (Тунис) украинка в двух сетах обыграла Иди Ян (Китай, WTA 719).

ITF W15 Монастир. Хард. 1/16 финала

Иди Ян (Китай) [7] – Алиса Барановская (Украина) – 1:6, 5:7

Во втором раунде Алиса сыграет против нидерландской теннисистки Деми Тран (WTA 1077).

В конце 2022 года Барановская выиграла взрослый чемпионат Украины в одиночном и парном разрядах.

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Алиса Барановская ITF Монастир
Источник Sport.ua
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