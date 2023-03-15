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Лига чемпионов
15 марта 2023, 20:47 |
511
0

Реал – Ливерпуль. Бензема и Салах выйдут в основе, Лунин в запасе

Стали известны составы команд на матч

15 марта 2023, 20:47 |
511
0
Реал – Ливерпуль. Бензема и Салах выйдут в основе, Лунин в запасе
ФК Реал Мадрид

Сегодня, 15 марта «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» примет «Ливерпуль» поле победы 5:2 на «Энфилде». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Гакпо, Диогу Жота, Салах, Нуньес

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Реал Мадрид Ливерпуль Реал - Ливерпуль Лига чемпионов стартовые составы Андрей Лунин
Источник УЕФА
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