Лига чемпионов15 марта 2023, 20:47 |
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Реал – Ливерпуль. Бензема и Салах выйдут в основе, Лунин в запасе
Стали известны составы команд на матч
15 марта 2023, 20:47 |
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Сегодня, 15 марта «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» примет «Ливерпуль» поле победы 5:2 на «Энфилде». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Гакпо, Диогу Жота, Салах, Нуньес
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