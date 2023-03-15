Реал – Ливерпуль. Бензема и Салах выйдут в основе, Лунин в запасе

Сегодня, 15 марта «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» примет «Ливерпуль» поле победы 5:2 на «Энфилде». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Камавинга, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус Жуниор, Бензема

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Милнер, Фабиньо, Гакпо, Диогу Жота, Салах, Нуньес