Франция15 марта 2023, 19:20 |
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов»
Украинский хавбек – о целях «Марселя»
15 марта 2023, 19:20 |
484
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Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский рассказал о целях команды на текущий сезон:
«Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть. Мне нравится наш стиль игры, это тоже одна из причин моего перехода в «Марсель». Мы играем в динамичный футбол, прессинг, мяч двигается, команда постоянно атакует».
В нынешнем сезоне на счету Малиновского 2 гола в 13 матчах за «Марсель» во всех турнирах.
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