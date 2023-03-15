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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов»
Франция
15 марта 2023, 19:20 |
484
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов»

Украинский хавбек – о целях «Марселя»

15 марта 2023, 19:20 |
484
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов»
ФК Марсель. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский рассказал о целях команды на текущий сезон:

«Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть. Мне нравится наш стиль игры, это тоже одна из причин моего перехода в «Марсель». Мы играем в динамичный футбол, прессинг, мяч двигается, команда постоянно атакует».

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 2 гола в 13 матчах за «Марсель» во всех турнирах.

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Руслан Малиновский Марсель
Источник Twitter
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