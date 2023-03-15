Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов»

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский рассказал о целях команды на текущий сезон:

«Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов и что-то выиграть. Мне нравится наш стиль игры, это тоже одна из причин моего перехода в «Марсель». Мы играем в динамичный футбол, прессинг, мяч двигается, команда постоянно атакует».

В нынешнем сезоне на счету Малиновского 2 гола в 13 матчах за «Марсель» во всех турнирах.