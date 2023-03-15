В бою в Бахмутском районе погиб тренер академии Подолья Хмельницкий

По Соледаром, что в Бахмутском районе Донецкой области, погиб 35-летний Александр Коротун.

До начала полномасштабного вторжения рашистстких оккупантов на территорию Украины он был тренером команды U-12 детско-юношеского футбольного клуба «Подолье» Хмельницкий.

«Герои не умирают, они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах», – говорится в некрологе футбольного клуба «Подолье».

Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук, который служил в рядах ВСУ.