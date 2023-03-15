Украина. Первая лига15 марта 2023, 15:32 | Обновлено 15 марта 2023, 15:36
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В бою в Бахмутском районе погиб тренер академии Подолья Хмельницкий
Рашисты оборвали жизнь Александра Коротуна
15 марта 2023, 15:32 | Обновлено 15 марта 2023, 15:36
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По Соледаром, что в Бахмутском районе Донецкой области, погиб 35-летний Александр Коротун.
До начала полномасштабного вторжения рашистстких оккупантов на территорию Украины он был тренером команды U-12 детско-юношеского футбольного клуба «Подолье» Хмельницкий.
«Герои не умирают, они навсегда останутся в нашей памяти и сердцах», – говорится в некрологе футбольного клуба «Подолье».
Ранее сообщалось, что под Бахмутом погиб украинский прыгун в высоту Роман Полищук, который служил в рядах ВСУ.
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