Хосеп ГВАРДИОЛА: «Главная проблема Ман Сити в ЛЧ – это дурацкие голы»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что неудачи команды в Лиге чемпионов последних лет связаны с игрой в обороне. Наставник считает, что и без Эрлинга Холанда команда забивала достаточно голов.

«В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» проблемы не с атакой, а с обороной. Мы забивали «Реалу» четыре гола, забивали «Монако» 6 мячей и так далее. Не в голах проблема, а в том, что мы часто пропускаем дурацкие голы. Просто дарим голы соперникам».

«В атаке у нас всегда было все хорошо, Агуэро, Жезус и другие всегда забивали. Но в ЛЧ трудности в обороне, а не в том, был у нас раньше Холанд или нет», – сказал Гвардиола.

Команда, разгромив «Лейпциг» 8:1 по сумме двух матчей, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.