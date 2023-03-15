Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хосеп ГВАРДИОЛА: «Главная проблема Ман Сити в ЛЧ – это дурацкие голы»
Лига чемпионов
15 марта 2023, 15:10 |
492
0

Хосеп ГВАРДИОЛА: «Главная проблема Ман Сити в ЛЧ – это дурацкие голы»

Нужно лучше обороняться

15 марта 2023, 15:10 |
492
0
Хосеп ГВАРДИОЛА: «Главная проблема Ман Сити в ЛЧ – это дурацкие голы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хосеп Гвардиола

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что неудачи команды в Лиге чемпионов последних лет связаны с игрой в обороне. Наставник считает, что и без Эрлинга Холанда команда забивала достаточно голов.

«В Лиге чемпионов у «Манчестер Сити» проблемы не с атакой, а с обороной. Мы забивали «Реалу» четыре гола, забивали «Монако» 6 мячей и так далее. Не в голах проблема, а в том, что мы часто пропускаем дурацкие голы. Просто дарим голы соперникам».

«В атаке у нас всегда было все хорошо, Агуэро, Жезус и другие всегда забивали. Но в ЛЧ трудности в обороне, а не в том, был у нас раньше Холанд или нет», – сказал Гвардиола.

Команда, разгромив «Лейпциг» 8:1 по сумме двух матчей, вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

По теме:
50 на 50. Беллингем скоро решит, стоит ли оставаться в Боруссии Д
Антонио РЮДИГЕР: «Мы не должны расслабляться в первые 15 минут»
Тренер Айнтрахта: «В первой игре Наполи выжал максимум из наших ошибок»
Манчестер Сити Пеп Гвардиола Лига чемпионов Эрлинг Холанд
Источник Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик лайки собирает? Или подписчиков?»
Футбол | 15 марта 2023, 13:38 14
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик лайки собирает? Или подписчиков?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик лайки собирает? Или подписчиков?»

Специалист раскритиковал украинского хавбека «Челси»

Лукаку не нужен. Интер объявил, что вернет игрока в Челси
Футбол | 15 марта 2023, 13:29 2
Лукаку не нужен. Интер объявил, что вернет игрока в Челси
Лукаку не нужен. Интер объявил, что вернет игрока в Челси

Клуб не выкупит контракт форварда

Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Футбол | 14.03.2023, 23:51
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Бокс | 14.03.2023, 20:11
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
Теннис | 14.03.2023, 19:28
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
«Украинцам негде играть, это конец». Свитолина против бойкота турниров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
ВИДЕО. ФЬЮРИ: «Хочу, чтобы бой с мерзким Усиком состоялся на этой неделе»
14.03.2023, 14:13 20
Бокс
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
Арсеналу с Зинченко покорилось историческое достижение в АПЛ
13.03.2023, 08:46 1
Футбол
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
Президент Миная: «После такого пропадает мотивация содержать клуб»
14.03.2023, 17:29 12
Футбол
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
ФОТО. Ломаченко сделал пост о притеснении УПЦ МП
14.03.2023, 10:45 45
Бокс
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
Месси согласился перейти в Саудовскую Аравию при одном условии
14.03.2023, 17:33 13
Футбол
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
Руководство Реала определилось, кто заменит Карло Анчелотти
13.03.2023, 23:15 5
Футбол
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
Александр УСИК: «Жадное пузо, подпиши контракт или освободи пояс»
13.03.2023, 17:39 5
Бокс
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
Умер легендарный олимпийский чемпион, автор современного прыжка в высоту
14.03.2023, 04:51 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности