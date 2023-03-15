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Украина. Премьер лига
15 марта 2023, 14:11 | Обновлено 15 марта 2023, 14:25
517
0

Особый статус. Новый тур УПЛ станет станет Туром памяти

Будет организован сбор средств для помощи семьям погибших

15 марта 2023, 14:11 | Обновлено 15 марта 2023, 14:25
517
0
Особый статус. Новый тур УПЛ станет станет Туром памяти
УПЛ

Украинская Премьер-Лига объявила о том, что 18-й тур УПЛ станет Туром памяти в честь погибших на войне с россией представителей фан-движения.

Только по официальной информации на войне погибло более 160 футбольных фанатов. В рамках Тура памяти будет организован сбор средств для помощи семьям погибших воинов.

К сбору могут присоединиться клубы и болельщики.

18-й тур пройдет с 17 по 19 марта.

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Источник УПЛ
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