Украина. Премьер лига15 марта 2023, 14:11 | Обновлено 15 марта 2023, 14:25
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Особый статус. Новый тур УПЛ станет станет Туром памяти
Будет организован сбор средств для помощи семьям погибших
15 марта 2023, 14:11 | Обновлено 15 марта 2023, 14:25
517
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Украинская Премьер-Лига объявила о том, что 18-й тур УПЛ станет Туром памяти в честь погибших на войне с россией представителей фан-движения.
Только по официальной информации на войне погибло более 160 футбольных фанатов. В рамках Тура памяти будет организован сбор средств для помощи семьям погибших воинов.
К сбору могут присоединиться клубы и болельщики.
18-й тур пройдет с 17 по 19 марта.
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