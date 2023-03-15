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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик лайки собирает? Или подписчиков?»
Англия
15 марта 2023, 13:38 | Обновлено 15 марта 2023, 13:39
743
7

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик лайки собирает? Или подписчиков?»

Специалист раскритиковал украинского хавбека «Челси»

15 марта 2023, 13:38 | Обновлено 15 марта 2023, 13:39
743
7
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик лайки собирает? Или подписчиков?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал высказываний полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика о войне в Украине.

«Друзья, прочитал интервью Михаила Мудрика. Парень ежедневно думает о нашей стране.

Мне так нравится, когда люди, находясь за границей, думают о нашей стране. А не проще было бы остаться в «Шахтёре», помочь ему в еврокубках по возможности, и готовым уже поехать в клуб за границу?

Все же просто. Или лайки собираем? Или подписчиков?», - написал Леоненко.

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Виктор Леоненко Михаил Мудрик Челси российско-украинская война
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Комментарии 7
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Remark
Ну, начнем с того "куда", "когда" и "за сколько" Миша вообще не решал. Поэтому этот камень в огород Мудрика, как по мне не заслуженный.
А на счёт лайков, то тут возможно и соглашусь. Очень уж так прям натянуто выглядит. Тут, скорее всего (это только лично мое мнение) поработали палкин (или срна) с парнем, чтобы мол давай Миша что-то патриотичное замути, а то последнее время на тебя много грязи льют. Хотя, может я и ошибаюсь и Миша действительно днём и ночью (даже когда в плейстейшн играет и т.д.) думает об Украине. 
В любом случае, было бы намного лучше, когда с фото бутс со шнурками была запись: думаю об Украине каждый день и со вчерашней премии приобрел 1, 2 или 111 внедорожников для ВСУ!
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+2
DK1961
Да, я что-то не приметил хоть какой-то реакции и слов со стороны алколеоненко в адрес рашн агрессии. А мазать в грязь других - его хобби
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+1
Soler61
Просто русская вата ненавидит все что связано с Украиной .Другое дело свои русские 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
DK1961
В периоды протрезвления алколеоненко ищет, кого бы еще полить грязью. До чего мерзкий и завистливый тип...
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+1
Андрей Даренский
Вітя, харе бухать! Твій маразм вже ні в які рамки не лізе ))
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-2
bzzzzzz
типа как ярмоленко или коноплянка ? та уж нет, лучше чем раньше тем лучше
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-4
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