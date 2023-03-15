Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик лайки собирает? Или подписчиков?»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал высказываний полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика о войне в Украине.

«Друзья, прочитал интервью Михаила Мудрика. Парень ежедневно думает о нашей стране.

Мне так нравится, когда люди, находясь за границей, думают о нашей стране. А не проще было бы остаться в «Шахтёре», помочь ему в еврокубках по возможности, и готовым уже поехать в клуб за границу?

Все же просто. Или лайки собираем? Или подписчиков?», - написал Леоненко.