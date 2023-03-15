Англия15 марта 2023, 13:38 | Обновлено 15 марта 2023, 13:39
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7
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мудрик лайки собирает? Или подписчиков?»
Специалист раскритиковал украинского хавбека «Челси»
15 марта 2023, 13:38 | Обновлено 15 марта 2023, 13:39
743
7
Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал высказываний полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика о войне в Украине.
«Друзья, прочитал интервью Михаила Мудрика. Парень ежедневно думает о нашей стране.
Мне так нравится, когда люди, находясь за границей, думают о нашей стране. А не проще было бы остаться в «Шахтёре», помочь ему в еврокубках по возможности, и готовым уже поехать в клуб за границу?
Все же просто. Или лайки собираем? Или подписчиков?», - написал Леоненко.
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А на счёт лайков, то тут возможно и соглашусь. Очень уж так прям натянуто выглядит. Тут, скорее всего (это только лично мое мнение) поработали палкин (или срна) с парнем, чтобы мол давай Миша что-то патриотичное замути, а то последнее время на тебя много грязи льют. Хотя, может я и ошибаюсь и Миша действительно днём и ночью (даже когда в плейстейшн играет и т.д.) думает об Украине.
В любом случае, было бы намного лучше, когда с фото бутс со шнурками была запись: думаю об Украине каждый день и со вчерашней премии приобрел 1, 2 или 111 внедорожников для ВСУ!