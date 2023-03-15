Пол МЕРСОН: «Ливерпулю нужен один из величайших камбэков в истории ЛЧ»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон прикинул шансы «Ливерпуля» перед ответным матчем 1/8 финала с «Реалом». Отметим, что на «Энфилде» английский клуб проиграл со счетом 2:5.

«Смотришь матч с «Борнмутом» и думаешь: «А какие вообще шансы у «Ливерпуля» есть против «Реала»? Нужно забить минимум три гола, это трудная задача. Нужен один из величайших камбэков в истории ЛЧ.

«Барселоне» такой удался в противостоянии с «ПСЖ», но она играла дома. А это матч на выезде с обладателем кубка. Ладно бы еще два гола, но три... Думаю, шансов нет», – сказал Мерсон.

Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало в 22:00 по Киеву.