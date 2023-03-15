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  4. Пол МЕРСОН: «Ливерпулю нужен один из величайших камбэков в истории ЛЧ»
Лига чемпионов
15 марта 2023, 10:27 | Обновлено 15 марта 2023, 10:28
514
5

Пол МЕРСОН: «Ливерпулю нужен один из величайших камбэков в истории ЛЧ»

Бывший нападающий «Арсенала» не верит в команду Юргена Клоппа

15 марта 2023, 10:27 | Обновлено 15 марта 2023, 10:28
514
5
Пол МЕРСОН: «Ливерпулю нужен один из величайших камбэков в истории ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиньо

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон прикинул шансы «Ливерпуля» перед ответным матчем 1/8 финала с «Реалом». Отметим, что на «Энфилде» английский клуб проиграл со счетом 2:5.

«Смотришь матч с «Борнмутом» и думаешь: «А какие вообще шансы у «Ливерпуля» есть против «Реала»? Нужно забить минимум три гола, это трудная задача. Нужен один из величайших камбэков в истории ЛЧ.

«Барселоне» такой удался в противостоянии с «ПСЖ», но она играла дома. А это матч на выезде с обладателем кубка. Ладно бы еще два гола, но три... Думаю, шансов нет», – сказал Мерсон.

Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало в 22:00 по Киеву.

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Пол Мерсон Ливерпуль Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов
Источник Sky Sports
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luceorius
 Шкода, що мерсисайдці дуже "образили" Тен Хага, якраз він міг би поділитись досвідом
феноменальної перемоги Аякса у Мадриді ( 4 : 1 ) в 1/8 фіналу ЛЧ у 2019 році.
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+1
Old Т
Чудеса трёх топоров закончились вчера.
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0
VikyKrasotulechka90
Сегодня тот день!! Удачи Ливерпулю!!
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0
Vbolivalnyk-Peter
Треба було покликати Гвардіолу на допомогу, і заодно Холанда орендувати на один матч - тоді, можливо, був би шанс... 
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0
Soler61
Люди смотрят по последнему матчу .Причем тут игра с бормутом .Если они сыграют как с Мю могут выиграть 
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-1
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