Два американца. Определились все участники 1/4 финала в Индиан-Уэллс

Состоялись матчи четвертого круга на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В борьбе за трофей остаются три из пяти первых номеров посева, впервые за 15 лет на этих соревнованиях в четвертьфинале будет сразу два американца.

Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Джек Дрейпер – 6:2, 2:0 (отказ)

Феликс Оже-Альяссим [8] – Томми Пол [17] – 3:6, 6:3, 7:6(6)

Тейлор Фритц [4] – Мартон Фучович – 6:4, 6:3

Янник Синнер [11] – Стэн Вавринка – 6:1, 6:4

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [5] – Александр Зверев [12] – 6:7(5), 7:6(5), 7:5

Алехандро Давидович-Фокина [23] – Кристиан Гарин – 6:3, 6:4

Кэмерон Норри [10] – Андрей Рублев [6] – 6:2, 6:4

Фрэнсис Тиафо [14] – Алехандро Табило – 6:4, 6:4

Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Феликс Оже-Альяссим [8]

Тейлор Фритц [4] – Янник Синнер [11]

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [5] – Алехандро Давидович-Фокина [23]

Кэмерон Норри [10] – Фрэнсис Тиафо [14]