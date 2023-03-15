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ATP
15 марта 2023, 09:27 |
482
0

Два американца. Определились все участники 1/4 финала в Индиан-Уэллс

В борьбе за титул остались лишь сеяные теннисисты

15 марта 2023, 09:27 |
482
0
Два американца. Определились все участники 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Джек Дрейпер

Состоялись матчи четвертого круга на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В борьбе за трофей остаются три из пяти первых номеров посева, впервые за 15 лет на этих соревнованиях в четвертьфинале будет сразу два американца.

Индиан-Уэллс. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Джек Дрейпер – 6:2, 2:0 (отказ)
Феликс Оже-Альяссим [8] – Томми Пол [17] – 3:6, 6:3, 7:6(6)

Тейлор Фритц [4] – Мартон Фучович – 6:4, 6:3
Янник Синнер [11] – Стэн Вавринка – 6:1, 6:4

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [5] – Александр Зверев [12] – 6:7(5), 7:6(5), 7:5
Алехандро Давидович-Фокина [23] – Кристиан Гарин – 6:3, 6:4

Кэмерон Норри [10] – Андрей Рублев [6] – 6:2, 6:4
Фрэнсис Тиафо [14] – Алехандро Табило – 6:4, 6:4

Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Феликс Оже-Альяссим [8]
Тейлор Фритц [4] – Янник Синнер [11]

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [5] – Алехандро Давидович-Фокина [23]
Кэмерон Норри [10] – Фрэнсис Тиафо [14]

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ATP Индиан-Уэллс Стэн Вавринка Мартон Фучович Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Томми Пол Фрэнсис Тиафо Кэмерон Норри Феликс Оже-Альяссим Кристиан Гарин Янник Синнер Алехандро Табило Алехандро Давидович-Фокина Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Sport.ua
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