Два американца. Определились все участники 1/4 финала в Индиан-Уэллс
В борьбе за титул остались лишь сеяные теннисисты
Состоялись матчи четвертого круга на Мастерсе в Индиан-Уэллс.
В борьбе за трофей остаются три из пяти первых номеров посева, впервые за 15 лет на этих соревнованиях в четвертьфинале будет сразу два американца.
Индиан-Уэллс. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Джек Дрейпер – 6:2, 2:0 (отказ)
Феликс Оже-Альяссим [8] – Томми Пол [17] – 3:6, 6:3, 7:6(6)
Тейлор Фритц [4] – Мартон Фучович – 6:4, 6:3
Янник Синнер [11] – Стэн Вавринка – 6:1, 6:4
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [5] – Александр Зверев [12] – 6:7(5), 7:6(5), 7:5
Алехандро Давидович-Фокина [23] – Кристиан Гарин – 6:3, 6:4
Кэмерон Норри [10] – Андрей Рублев [6] – 6:2, 6:4
Фрэнсис Тиафо [14] – Алехандро Табило – 6:4, 6:4
Индиан-Уэллс. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Феликс Оже-Альяссим [8]
Тейлор Фритц [4] – Янник Синнер [11]
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [5] – Алехандро Давидович-Фокина [23]
Кэмерон Норри [10] – Фрэнсис Тиафо [14]
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