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Греция
15 марта 2023, 08:59 | Обновлено 15 марта 2023, 09:08
982
0

ФОТО. Бывшая девушка Вербича обвинила его в связях с трансгендером

Беньямин опроверг эту информацию

15 марта 2023, 08:59 | Обновлено 15 марта 2023, 09:08
982
0
ФОТО. Бывшая девушка Вербича обвинила его в связях с трансгендером
ФК Панатинаикос. Беньямин Вербич

Бывшая девушка Беньямина Вербича и мать его ребенка, украинская модель Альвина Царенко, объяснила, почему запрещает словенцу видеться с их общим ребенком.

Царенко заявила, что 29-летний Вербич встречается с трансгендером, и опубликовала якобы изобличающие откровенные фото, сделанные в душе.

Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба Лохан, где мой бывший Беньямин Вербич был в воскресенье, 12-го марта, после матча Панатинаикос – Артромирос. Он там был с трансгендером из Словении, который остановился в апартаментах Вербича. Беньямин хотел встретиться с сыном сегодня, но мне не нравится его окружение и его образ жизни, – написала бывшая девушка футболиста в инстаграме.

Сам Вербич позже опроверг эту информацию и заявил, что на фото реальная девушка, а все остальное прифотошопили.

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Беньямин Вербич Альвина Царенко фото lifestyle пятницо
Источник Instagram
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