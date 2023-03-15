ФОТО. Бывшая девушка Вербича обвинила его в связях с трансгендером

Бывшая девушка Беньямина Вербича и мать его ребенка, украинская модель Альвина Царенко, объяснила, почему запрещает словенцу видеться с их общим ребенком.

Царенко заявила, что 29-летний Вербич встречается с трансгендером, и опубликовала якобы изобличающие откровенные фото, сделанные в душе.

Привет всем. Спасибо за видео из ночного клуба Лохан, где мой бывший Беньямин Вербич был в воскресенье, 12-го марта, после матча Панатинаикос – Артромирос. Он там был с трансгендером из Словении, который остановился в апартаментах Вербича. Беньямин хотел встретиться с сыном сегодня, но мне не нравится его окружение и его образ жизни, – написала бывшая девушка футболиста в инстаграме.

Сам Вербич позже опроверг эту информацию и заявил, что на фото реальная девушка, а все остальное прифотошопили.