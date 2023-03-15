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Лига чемпионов
15 марта 2023, 08:05 |
1057
0

Юрген КЛОПП: «Я бы предпочел оказаться в ситуации Анчелотти»

Главный тренер «Ливерпуля» – о предстоящем матче Лиги чемпионов против «Реала»

15 марта 2023, 08:05 |
1057
0
Юрген КЛОПП: «Я бы предпочел оказаться в ситуации Анчелотти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». Отметим, что на «Энфилде» английский клуб проиграл со счетом 2:5.

«Три недели назад, после первой игры, я сказал, что «Реал» уже прошел дальше. Но мы знаем, что есть матч, который нужно сыграть. Даже если шанс в 1%, мы должны попытаться. Если мы способны удивить самих себя в негативном ключе, то и в позитивном можем. Понятно, что мы приехали в Мадрид не со словами: «Берегитесь, мы идем». Но мы здесь, чтобы выиграть этот матч.

В первом матче во втором тайме проблемой для нас стали контратаки. Мы не могли нейтрализовать Винисиуса и Бензема насовсем, но долгое время нам это удавалось. С точки зрения тактики, нам нужно действовать очень активно – с мячом и без него. Прессинг полузащиты должен быть выдающимся. Мы должны рисковать, но избегать контратак.

Нам нечего терять. Это лучше, чем когда можешь потерять все. Мы можем проиграть отдельный матч, мы это уже видели, нам это не нравится. Я бы предпочел ситуацию Карло Анчелотти, когда нужно защитить преимущество в три гола. «Реал» никогда не теряет уверенности в себе, это огромный навык для команды. Ничто не может негативно сказаться на них. Это абсолютно восхитительно. Все дело в менталитете. Я их уважаю, фантастическая команда», – сказал Клопп.

Ответная встреча состоится 15 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало в 22:00 по Киеву.

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Юрген Клопп Карло Анчелотти Ливерпуль Реал Мадрид Реал - Ливерпуль Лига чемпионов
Источник УЕФА
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