Он с большим сердцем. Палкин пообещал, что Ракицкий выскажется о войне

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин проанонсировал, что защитник команды Ярослав Ракицкий выскажет свою позицию по поводу войны и выступления в клубе из санкт-п***рбурга.

– Возвращение Ракицкого в «Шахтер» многих возмутило. Даже у вас под постом в Фейсбуке, в котором вы сообщаете о подписании Ярослава, достаточно негативных комментариев. Как вы к этому относитесь?

– Вы знаете, под всеми моими постами есть негативные комментарии, даже когда я поздравляю болельщиков с Новым годом.

После начала войны 24 февраля 2022 года он покинул «зенит» и присоединился к «Шахтеру» на товарищеских матчах, где мы собирали деньги на армию и для беженцев.

При этом у него было достаточно предложений от турецких и испанских клубов. И даже сегодня ему предлагают зарплату на порядок большую, но он остается с нами. Ракицкий – это человек с большим сердцем.

– Но претензия у общества в другом. «Шахтер» подписал Ракицкого, который после 2014 года играл в россии, при этом ни клуб, ни сам Ярослав не коммуницируют этот шаг. Будто не нужно объясниться перед болельщиками.

– Обещаю в ближайшее время прокоммуницировать. Чтобы он вышел и сказал все, что думает по этой ситуации. Здесь вопросов не будет, организуем.