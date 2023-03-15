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Лига чемпионов
15 марта 2023, 00:35 | Обновлено 15 марта 2023, 01:44
695
0

Определены 6 из 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов

Вечером 14 марта стадию 1/8 финала преодолели Интер и Манчестер Сити

15 марта 2023, 00:35 | Обновлено 15 марта 2023, 01:44
695
0
Определены 6 из 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Определены 6 из 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов 2022/23.

Вечером 14 марта стадию 1/8 финала преодолели Интер (ничья с Порту 0:0) и Манчестер Сити (разгром РБ Лейпциг 7:0).

В четвертьфиналы пробились: Ман Сити и Челси (Англия), Интер и Милан (Италия), Бавария (Германия), Бенфика (Португалия).

Большие шансы выйти в 1/4 финала имеют Наполи (Италия) и Реал (Испания), которые добыли в первых матчах фору над соперниками в 2 и 3 мяча соответственно.

Лига чемпионов. 1/8 финала

7 марта

  • 22:00. Челси – Боруссия Д – 2:0 (первый матч – 0:1)
  • 22:00. Бенфика – Брюгге – 5:1 (первый матч – 2:0)

8 марта

  • 22:00. Бавария – ПСЖ – 2:0 (первый матч – 1:0)
  • 22:00. Тоттенхэм – Милан – 0:0 (первый матч – 0:1)

14 марта

  • 22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0 (первый матч – 1:1)
  • 22:00. Порту – Интер – 0:0 (первый матч – 0:1)

15 марта

  • 22:00. Наполи – Айнтрахт (первый матч – 2:0)
  • 22:00. Реал – Ливерпуль (первый матч – 5:2)

Команды, которые вышли в 1/4 финала

  • Манчестер Сити (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Интер (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Бавария (Германия)
  • Бенфика (Португалия)
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Источник Sport.ua
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