Определены 6 из 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов
Вечером 14 марта стадию 1/8 финала преодолели Интер и Манчестер Сити
Определены 6 из 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов 2022/23.
Вечером 14 марта стадию 1/8 финала преодолели Интер (ничья с Порту 0:0) и Манчестер Сити (разгром РБ Лейпциг 7:0).
В четвертьфиналы пробились: Ман Сити и Челси (Англия), Интер и Милан (Италия), Бавария (Германия), Бенфика (Португалия).
Большие шансы выйти в 1/4 финала имеют Наполи (Италия) и Реал (Испания), которые добыли в первых матчах фору над соперниками в 2 и 3 мяча соответственно.
Лига чемпионов. 1/8 финала
7 марта
- 22:00. Челси – Боруссия Д – 2:0 (первый матч – 0:1)
- 22:00. Бенфика – Брюгге – 5:1 (первый матч – 2:0)
8 марта
- 22:00. Бавария – ПСЖ – 2:0 (первый матч – 1:0)
- 22:00. Тоттенхэм – Милан – 0:0 (первый матч – 0:1)
14 марта
- 22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0 (первый матч – 1:1)
- 22:00. Порту – Интер – 0:0 (первый матч – 0:1)
15 марта
- 22:00. Наполи – Айнтрахт (первый матч – 2:0)
- 22:00. Реал – Ливерпуль (первый матч – 5:2)
Команды, которые вышли в 1/4 финала
- Манчестер Сити (Англия)
- Челси (Англия)
- Интер (Италия)
- Милан (Италия)
- Бавария (Германия)
- Бенфика (Португалия)
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