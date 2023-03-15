Определены 6 из 8 команд-участниц четвертьфиналов Лиги чемпионов 2022/23.

Вечером 14 марта стадию 1/8 финала преодолели Интер (ничья с Порту 0:0) и Манчестер Сити (разгром РБ Лейпциг 7:0).

В четвертьфиналы пробились: Ман Сити и Челси (Англия), Интер и Милан (Италия), Бавария (Германия), Бенфика (Португалия).

Большие шансы выйти в 1/4 финала имеют Наполи (Италия) и Реал (Испания), которые добыли в первых матчах фору над соперниками в 2 и 3 мяча соответственно.

Лига чемпионов. 1/8 финала

7 марта

22:00. Челси – Боруссия Д – 2:0 (первый матч – 0:1)

– Боруссия Д – 2:0 (первый матч – 0:1) 22:00. Бенфика – Брюгге – 5:1 (первый матч – 2:0)

8 марта

22:00. Бавария – ПСЖ – 2:0 (первый матч – 1:0)

– ПСЖ – 2:0 (первый матч – 1:0) 22:00. Тоттенхэм – Милан – 0:0 (первый матч – 0:1)

14 марта

22:00. Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0 (первый матч – 1:1)

– РБ Лейпциг – 7:0 (первый матч – 1:1) 22:00. Порту – Интер – 0:0 (первый матч – 0:1)

15 марта

22:00. Наполи – Айнтрахт (первый матч – 2:0)

22:00. Реал – Ливерпуль (первый матч – 5:2)

Команды, которые вышли в 1/4 финала