Лига чемпионов14 марта 2023, 23:49 | Обновлено 15 марта 2023, 02:07
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ВИДЕО. Кевин Де Брюйне поставил точку в разгроме РБ Лейпциг. 7:0!
«Ман Сити» – в четвертьфинале: 7 голов забила команда Пепа Гвардиолы!
14 марта 2023, 23:49 | Обновлено 15 марта 2023, 02:07
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14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».
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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.
На 90+2 минуте Кевин Де Брюйне поставил точку в разгроме «РБ Лейпциг». 7:0!
ГОЛ! 7:0. Кевин де Брюйне, 90+2 мин
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