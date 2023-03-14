ВИДЕО. Кевин Де Брюйне поставил точку в разгроме РБ Лейпциг. 7:0!

14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».

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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.

На 90+2 минуте Кевин Де Брюйне поставил точку в разгроме «РБ Лейпциг». 7:0!

ГОЛ! 7:0. Кевин де Брюйне, 90+2 мин