ВИДЕО. Холанд оформил пента-трик! Довольный Гвардиола заменил норвежца

14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».

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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.

⚽️ Феноменальный Эрлинг Холанд оформил пента-трик (5 голов). Во втором тайме он отличился на 54-й и 57-й минутах. 6:0, разгром красных быков в Манчестере! После этого довольный Пеп Гвардиола заменил норвежского форварда.

ГОЛ! 5:0. Эрлинг Холанд, 54 мин.

ГОЛ! 6:0. Эрлинг Холанд, 57 мин.