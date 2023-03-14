ВИДЕО. Холанд оформил пента-трик! Довольный Гвардиола заменил норвежца
Мощный «Манчестер Сити» отгрузил красным быкам 6 мячей в Лиге чемпионов
14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».
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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.
⚽️ Феноменальный Эрлинг Холанд оформил пента-трик (5 голов). Во втором тайме он отличился на 54-й и 57-й минутах. 6:0, разгром красных быков в Манчестере! После этого довольный Пеп Гвардиола заменил норвежского форварда.
ГОЛ! 5:0. Эрлинг Холанд, 54 мин.
ГОЛ! 6:0. Эрлинг Холанд, 57 мин.
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