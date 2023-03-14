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Лига чемпионов
14 марта 2023, 23:12 | Обновлено 14 марта 2023, 23:35
182
0

ВИДЕО. Быки раздавлены. Гюндоган забил 4-й гол Ман Сити в ворота РБ Лейпциг

Илкай Гюндоган забил на 49-й минуте матча Лиги чемпионов

14 марта 2023, 23:12 | Обновлено 14 марта 2023, 23:35
182
0
ВИДЕО. Быки раздавлены. Гюндоган забил 4-й гол Ман Сити в ворота РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».

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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.

⚽️ Илкай Гюндоган забил на 49-й минуте. 4:0, красные быки раздавлены в Манчестере!

ГОЛ! 4:0. Илкай Гюндоган, 49 мин

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Источник Sport.ua
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