Лига чемпионов14 марта 2023, 22:49 | Обновлено 14 марта 2023, 23:07
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ВИДЕО. Невероятный Холанд оформил хет-трик за Ман Сити
У норвежца в активе уже 37 забитых мячей за английский клуб в 36 матчах
14 марта 2023, 22:49 | Обновлено 14 марта 2023, 23:07
912
0
14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».
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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.
⚽️ На 45+2 минуте Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче. Он добил в сетку мяч, который защитник пытался выбить в поле с линии ворот. У норвежца в активе уже 37 забитых мячей за английский клуб в 36 матчах.
ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 45+2 мин
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