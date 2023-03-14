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Лига чемпионов
14 марта 2023, 22:49 | Обновлено 14 марта 2023, 23:07
912
0

ВИДЕО. Невероятный Холанд оформил хет-трик за Ман Сити

У норвежца в активе уже 37 забитых мячей за английский клуб в 36 матчах

14 марта 2023, 22:49 | Обновлено 14 марта 2023, 23:07
912
0
ВИДЕО. Невероятный Холанд оформил хет-трик за Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».

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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.

⚽️ На 45+2 минуте Эрлинг Холанд оформил хет-трик в матче. Он добил в сетку мяч, который защитник пытался выбить в поле с линии ворот. У норвежца в активе уже 37 забитых мячей за английский клуб в 36 матчах.

ГОЛ! 3:0. Эрлинг Холанд, 45+2 мин

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Манчестер Сити РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - РБ Лейпциг
Источник Sport.ua
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