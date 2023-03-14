ВИДЕО. Феноменальный Холанд за 2 минуты оформил дубль в ворота РБ Лейпциг
Уже к 24-й минуте «Манчестер Сити» оформил комфортный перевес в игре ЛЧ
14 марта в 22:00 в Манчестере проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» встречается с немецким «РБ Лейпциг».
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В первой игре, которая состоялась 22 февраля в Лейпциге, зафиксирована ничья со счетом 1:1.
Уже к 24-й минуте «Манчестер Сити» оформил комфортный перевес в игре ЛЧ
Феноменальный Эрлинг Холанд за 2 минуты оформил дубль в ворота «РБ Лейпциг».
⚽️ На 22-й минуте норвежец реализовал пенальти, назначенный за игру соперника рукой.
⚽️ На 24-й минуте Холанд добил в ворота мяч, отскочивший от перекладины после удара Кевина де Брюйне.
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 22 мин (пен)
ГОЛ! 2:0. Эрлинг Холанд, 24 мин
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