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  4. ВИДЕО. Тренировка вратарей: Лунин и Куртуа. Кого выпустит Анчелотти?
Лига чемпионов
14 марта 2023, 21:40 | Обновлено 14 марта 2023, 21:51
922
0

ВИДЕО. Тренировка вратарей: Лунин и Куртуа. Кого выпустит Анчелотти?

«Реал» сыграет против «Ливерпуля» 15 марта в 22:00 на «Сантьяго Бернабеу»

14 марта 2023, 21:40 | Обновлено 14 марта 2023, 21:51
922
0
ВИДЕО. Тренировка вратарей: Лунин и Куртуа. Кого выпустит Анчелотти?
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» ведет подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (первый матч – 5:2).

В соцсетях «Реала» опубликовано видео, как голкиперы проводят подготовку перед поединком против английского клуба.

Бельгиец Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин выполняет различные упражнения и ведут конкуренцию за место в основе.

«Реал» сыграет против «Ливерпуля» 15 марта в 22:00 по киевскому времени в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

ВИДЕО. Тренировка вратарей: Лунин и Куртуа. Кого выпустит Анчелотти?

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Карло Анчелотти Реал - Ливерпуль Лига чемпионов видео тренировка
Источник ФК Реал Мадрид
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