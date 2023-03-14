ВИДЕО. Тренировка вратарей: Лунин и Куртуа. Кого выпустит Анчелотти?
«Реал» сыграет против «Ливерпуля» 15 марта в 22:00 на «Сантьяго Бернабеу»
Мадридский «Реал» ведет подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (первый матч – 5:2).
В соцсетях «Реала» опубликовано видео, как голкиперы проводят подготовку перед поединком против английского клуба.
Бельгиец Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин выполняет различные упражнения и ведут конкуренцию за место в основе.
«Реал» сыграет против «Ливерпуля» 15 марта в 22:00 по киевскому времени в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».
ВИДЕО. Тренировка вратарей: Лунин и Куртуа. Кого выпустит Анчелотти?
🧤💯— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 13, 2023
⚡ @thibautcourtois
⚡ @AndreyLunin13 #RMCity pic.twitter.com/hvqOqxCOgo
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