Мадридский «Реал» ведет подготовку к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (первый матч – 5:2).

В соцсетях «Реала» опубликовано видео, как голкиперы проводят подготовку перед поединком против английского клуба.

Бельгиец Тибо Куртуа и украинец Андрей Лунин выполняет различные упражнения и ведут конкуренцию за место в основе.

«Реал» сыграет против «Ливерпуля» 15 марта в 22:00 по киевскому времени в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу».

ВИДЕО. Тренировка вратарей: Лунин и Куртуа. Кого выпустит Анчелотти?