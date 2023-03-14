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  4. Будет ли сенсация? Составы на матч ЛЧ Манчестер Сити – Лейпциг
Лига чемпионов
14 марта 2023, 20:45 |
909
3

Будет ли сенсация? Составы на матч ЛЧ Манчестер Сити – Лейпциг

Шанс для Быков оформить сенсацию

14 марта 2023, 20:45 |
909
3
Будет ли сенсация? Составы на матч ЛЧ Манчестер Сити – Лейпциг
twitter.com/RBLeipzig

В 22:00 стартует ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом». Первая встреча завершилась вничью 1:1.

Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Стоунз, Диаш, Аке, Гюндоган, Родри, Бернарду, Де Брюйне, Грилиш, Холанд

Лейпциг: Бласвих, Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль, Ляймер, Соболчай, Айдара, Форсберг, Вернер

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Soler61
В одну калитку .хотя счёт будет небольшой 
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OKs100
Вряд ли Манчестер Сити сможет победить Лейпциг, удивив всех.
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0
Springfield
Будет. Но если Эрлинг забьёт 5 голов, которые он обязан забивать в каждой игре, по словам тренера клуба.
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0
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