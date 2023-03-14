Лига чемпионов14 марта 2023, 20:45 |
909
3
Будет ли сенсация? Составы на матч ЛЧ Манчестер Сити – Лейпциг
Шанс для Быков оформить сенсацию
14 марта 2023, 20:45 |
909
3
В 22:00 стартует ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Лейпцигом». Первая встреча завершилась вничью 1:1.
Манчестер Сити: Эдерсон, Аканджи, Стоунз, Диаш, Аке, Гюндоган, Родри, Бернарду, Де Брюйне, Грилиш, Холанд
Лейпциг: Бласвих, Хенрикс, Орбан, Гвардиол, Раум, Кампль, Ляймер, Соболчай, Айдара, Форсберг, Вернер
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 марта 2023, 20:11 5
Тайсон Фьюри уже не знает, кого еще раскритиковать
Футбол | 14 марта 2023, 20:23 4
Фасад здания в Харькове претерпел некоторые изменения
Бокс | 14.03.2023, 02:34
Бокс | 14.03.2023, 10:45
Футбол | 14.03.2023, 14:05
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
В одну калитку .хотя счёт будет небольшой
Вряд ли Манчестер Сити сможет победить Лейпциг, удивив всех.
Будет. Но если Эрлинг забьёт 5 голов, которые он обязан забивать в каждой игре, по словам тренера клуба.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.03.2023, 01:05
14.03.2023, 01:15 17
13.03.2023, 17:39 5
12.03.2023, 21:17 7
14.03.2023, 07:00 1
12.03.2023, 23:40 2
13.03.2023, 14:00 44
13.03.2023, 10:50 23