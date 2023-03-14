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14 марта 2023, 22:45 |
1430
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ВИДЕО. Треш-матч в Боливии: гол на 90+38, красные на 90+21 и 90+28, драки

Сумасшедший поединок между клубами «Атлетико» Пальмафлор и «Блуминг»

14 марта 2023, 22:45 |
1430
1
ВИДЕО. Треш-матч в Боливии: гол на 90+38, красные на 90+21 и 90+28, драки
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В ночь на 14 марта состоялся матч 6-го тура чемпионата Боливии по футболу между клубами «Атлетико» Пальмафлор и «Блуминг». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Возможно, поединок не запомнился яркими моментами, однако точно вошел в историю. Последний гол был забит на 90+38, а встреча длилась 133 минуты.

Счет в матче был открыт Джонатоном Канете на 19-й минуте с пенальти. В последней 10-минутке (как должно было быть) хозяева удвоили преимущество также с 11 метров, однако буквально сразу пропустили.

В конце второго тайма арбитр Хулио Гутьеррес проверял эпизод игры с помощью VAR в течение 17 минут. Задержка была связана с тем, что из‑за дождя переговорные устройства судей работали нестабильно.

На 90+21 гости остались вдесятером из-за удаления Сесара Меначо, но через 2 минуты сравняли счет, а уже через 4 играли вдевятером – на этот раз красную получил Мигель Бесерра.

Удалениями поединок не завершился. На 90+38 победу для местного «Атлетико» вырвал Хонатан Канете, отличившись в этом сумасшедшем матче дублем.

Матч «Атлетико» Пальмафлор – «Блуминг» стал самым продолжительном в истории профессиональной лиги Боливии.

Чемпионат Боливии по футболу. 6-й тур

Атлетико Пальмафлор – Блуминг – 3:2

Голы: Канете, 19 (пен.), 90+38, Альварес, 82 (пен.) – Родригез, 86, Синистерра, 90+24

Удаления: Меначо, 90+21, Бесерра, 90+28

ВИДЕО. Треш-матч в Боливии: гол на 90+38, красные на 90+21 и 90+28, драки

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Источник Sport.ua
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RoNIkyo
І тепер повертаємось до чистого часу. Вже не здається такою ідіотською ідея?
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