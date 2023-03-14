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Испания
14 марта 2023, 18:30 |
560
0

Президент Ла Лиги: «Только Реал может позволить себе подписать Мбаппе»

Хавьер Тебас хочет видеть француза в чемпионате Испании

14 марта 2023, 18:30 |
560
0
Президент Ла Лиги: «Только Реал может позволить себе подписать Мбаппе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что хотел бы, чтобы форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал»:

«В Мадриде должны принять решение. Я бы хотел видеть его в Ла Лиге. Единственная команда, которая может позволить себе его подписать – это «Реал». Я бы хотел, чтобы он там играл, потому что он будет в нашей лиге».

Мбаппе был близок к переходу в «Реал» прошлом летом на правах свободного агента, но решил остаться в «ПСЖ».

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Хавьер Тебас Ла Лига Реал Мадрид Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник AS
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