Президент Ла Лиги: «Только Реал может позволить себе подписать Мбаппе»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что хотел бы, чтобы форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал»:

«В Мадриде должны принять решение. Я бы хотел видеть его в Ла Лиге. Единственная команда, которая может позволить себе его подписать – это «Реал». Я бы хотел, чтобы он там играл, потому что он будет в нашей лиге».

Мбаппе был близок к переходу в «Реал» прошлом летом на правах свободного агента, но решил остаться в «ПСЖ».