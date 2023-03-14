Испания14 марта 2023, 18:30 |
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Президент Ла Лиги: «Только Реал может позволить себе подписать Мбаппе»
Хавьер Тебас хочет видеть француза в чемпионате Испании
14 марта 2023, 18:30 |
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что хотел бы, чтобы форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе перешел в мадридский «Реал»:
«В Мадриде должны принять решение. Я бы хотел видеть его в Ла Лиге. Единственная команда, которая может позволить себе его подписать – это «Реал». Я бы хотел, чтобы он там играл, потому что он будет в нашей лиге».
Мбаппе был близок к переходу в «Реал» прошлом летом на правах свободного агента, но решил остаться в «ПСЖ».
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