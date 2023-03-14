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Лига чемпионов
14 марта 2023, 18:05 |
73
0

Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Мы всегда хорошо играли против сильных команд»

Хавбек «Интера» – о матче против «Порту»

14 марта 2023, 18:05 |
73
0
Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Мы всегда хорошо играли против сильных команд»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (14 марта, первый матч – 1:0):

«Наш прогресс в Лиге чемпионов всегда был положительным. Мы всегда хорошо играли против сильных команд. Мы хотим выйти в четвертьфинал, это наша цель.

Этот день будет очень важен не только для нас, игроков и для тренера, но и для клуба в целом. Мы знаем, что с «Порту» будет тяжелый матч. «Драгау»? Я уже знаю, какая там атмосфера, потому что я играл здесь. Нам понадобится сердце, и каждый выложится как можно лучше до последней минуты. Я хорошо знаю португальцев, я говорю это с большим уважением».

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Хакан Чалханоглу Интер Милан Порту - Интер Лига чемпионов
Источник Tuttomercatoweb
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