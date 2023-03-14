Хакан ЧАЛХАНОГЛУ «Мы всегда хорошо играли против сильных команд»
Хавбек «Интера» – о матче против «Порту»
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (14 марта, первый матч – 1:0):
«Наш прогресс в Лиге чемпионов всегда был положительным. Мы всегда хорошо играли против сильных команд. Мы хотим выйти в четвертьфинал, это наша цель.
Этот день будет очень важен не только для нас, игроков и для тренера, но и для клуба в целом. Мы знаем, что с «Порту» будет тяжелый матч. «Драгау»? Я уже знаю, какая там атмосфера, потому что я играл здесь. Нам понадобится сердце, и каждый выложится как можно лучше до последней минуты. Я хорошо знаю португальцев, я говорю это с большим уважением».
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