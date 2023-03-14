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Испания
14 марта 2023, 18:11 | Обновлено 14 марта 2023, 18:43
334
1

Эден АЗАР: «Вижу себя в Реале в новом сезоне. Хотя у людей есть сомнения»

Игрок не хочет уходить

14 марта 2023, 18:11 | Обновлено 14 марта 2023, 18:43
334
1
Эден АЗАР: «Вижу себя в Реале в новом сезоне. Хотя у людей есть сомнения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

Хавбек «Реала» Эден Азар еще надеется закрепиться в команде и показать весь свой класс, несмотря на очередной сезон, в котором бельгийцу мешают травмы.

«Я хочу остаться в «Реале». Всегда это говорил. Я хочу играть дальше и показать свои умения на поле. Показать, что все еще способен. У людей есть сомнения, но я вижу себя в «Реале» в следующем сезоне. Надеюсь, я буду играть здесь. Хочу чувствовать себя важным для этой команды, но нужно получить уверенность в своих силах. Уже три месяца я не играю в Ла Лиге, но рассчитываю получить шанс», - сказал Азар.

Хавбек из-за травм и плохой формы в нынешнем сезоне провел лишь 7 матчей. Ранее сообщалось, что клуб летом надеется избавиться от игрока с одной из самых высоких зарплат в команде.

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Реал Мадрид Эден Азар
Источник Marca
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