Луис ФЕРНАНДЕС: «Идеальный тренер для ПСЖ – Гвардиола»

Луис Фернандес, возглавлявший парижан в 2000-х годах, считает, что будущий тренер «ПСЖ» должен строить команду вокруг Килиана Мбаппе.

«Идеальным тренером для «ПСЖ» был бы Пеп Гвардиола. Я бы взял Килиана Мбаппе, чтобы он играл в атаке, а затем бы создал команду вокруг него. Гвардиола бы разогнал всех тех, кто не вносит вклад, не бежит, и у нас была бы отличная команда.

Также нужно вернуть в команду Рабьо. Он хорошо провел чемпионат мира в Катаре, и вышел на высокий уровень. Он уже носил футболку «ПСЖ» и должен вернуться. В центре поля достаточно игроков, которые выдают себя не за тех, кем являются – они не футболисты», – сказал Фернандес.

«ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив в 1/8 финала «Баварии». До конца сезона команду будет возглавлять Кристоф Галтье, но вряд ли он останется в клубе. Среди его приемников называют кандидатуры Томаса Тухеля и Зинедина Зидана.