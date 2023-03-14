ВИДЕО. Украинский футбол (не) для фанатов. Трансляторы против футбола

Что не так с украинскими футбольными трансляциями? Вопрос, над которым можно спорить очень долго. Можно привести немало примеров удачного единого пула у иностранных чемпионатов, можно найти аргументы и против этого, но что делать, если даже единственный пул работает так, что футбол все равно недоступен зрителям? Попытались разобраться в этом видео.