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Украина. Премьер лига
14 марта 2023, 17:43 | Обновлено 14 марта 2023, 18:21
835
4

ВИДЕО. Украинский футбол (не) для фанатов. Трансляторы против футбола

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

14 марта 2023, 17:43 | Обновлено 14 марта 2023, 18:21
835
4
ВИДЕО. Украинский футбол (не) для фанатов. Трансляторы против футбола

Что не так с украинскими футбольными трансляциями? Вопрос, над которым можно спорить очень долго. Можно привести немало примеров удачного единого пула у иностранных чемпионатов, можно найти аргументы и против этого, но что делать, если даже единственный пул работает так, что футбол все равно недоступен зрителям? Попытались разобраться в этом видео.

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видео Записки украинского болельщика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу телепул телевидение
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Soler61
Не советую никому такое смотреть.Украинсуий футбол это унылое зрелище .Больше 10 минут нельзя такое смотреть.И причем некие грузинские сетветы пытаются это ещё и за деньги впарить.Трансляции идут утром когда все заняты .Предлагаю.если у человека довичне ув' язнення заменять просмотром хотя бы одного тура Упл .После этого он согласится на расстрел 
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+2
Александр Ад
На стадіони глядачів не пускають,під час війни,,хоча б безкоштовні трансляції по доступним телеканалам і сайтам могли б забезпечити!
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+2
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Soler61
Некоторые ещё обижаются если не могут найти трансляцию матча любимой команды .Поверь это значит повезло .если бы ты такое посмотрел гарантированно плохое угнетенное состояние на весь день 
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0
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