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Португалия
14 марта 2023, 16:29 | Обновлено 14 марта 2023, 16:35
376
0

Две легенды сборной Португалии вошли в тренерский штаб Роберто Мартинеса

Рикарду Карвалью и Рикарду Перейра будут помогать новому наставнику сборной

14 марта 2023, 16:29 | Обновлено 14 марта 2023, 16:35
376
0
Две легенды сборной Португалии вошли в тренерский штаб Роберто Мартинеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Рикарду Карвалью

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес завершил формирование нового тренерского штаба, с которым будет работать.

В него вошли две легенды сборной Португалии: экс-защитник «Порту», «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью, который провел 88 матчей и забил 6 голов за национальную команду 2003 – 2016 годах. Тренером вратарей стал Рикарду Перейра, на счету которого 79 матчей за сборную Португалии.

Кроме них, в тренерский штаб вошли еще 6 специалистов: Хесус Себа, Ричард Эванс, Энтони Барри, Иньяки Бергара, Бруну Перейра и Стейн Кампо.

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Рикарду Карвалью Рикарду Перейра сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес
Источник FPF
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