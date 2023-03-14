Две легенды сборной Португалии вошли в тренерский штаб Роберто Мартинеса

Новый главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес завершил формирование нового тренерского штаба, с которым будет работать.

В него вошли две легенды сборной Португалии: экс-защитник «Порту», «Челси» и «Реала» Рикарду Карвалью, который провел 88 матчей и забил 6 голов за национальную команду 2003 – 2016 годах. Тренером вратарей стал Рикарду Перейра, на счету которого 79 матчей за сборную Португалии.

Кроме них, в тренерский штаб вошли еще 6 специалистов: Хесус Себа, Ричард Эванс, Энтони Барри, Иньяки Бергара, Бруну Перейра и Стейн Кампо.