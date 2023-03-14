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Испания
14 марта 2023, 15:48 |
1480
0

Владельцы ПСЖ работают над покупкой именитого испанского клуба

«Малага» может сменить владельца

14 марта 2023, 15:48 |
1480
0
Владельцы ПСЖ работают над покупкой именитого испанского клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Владельцы «ПСЖ», компания «Qatar Sports Investments», ведут переговоры по поводу покупки испанского футбольного клуба «Малага». Об этом сообщают испанские СМИ.

Речь идет о покупке 51% акций «Малаги». С 2010 года клуб принадлежит другому катарцу, Абдулла Аль Тани, который является субъектом международного ордера на арест. Его обвиняют в отмывании денег, растратах и недобросовестном администрировании.

На данный момент «Малага» занимает 20-е место в турнирной таблице Сегунды.

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Малага ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Источник Twitter
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