Испания14 марта 2023, 15:48 |
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Владельцы ПСЖ работают над покупкой именитого испанского клуба
«Малага» может сменить владельца
14 марта 2023, 15:48 |
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Владельцы «ПСЖ», компания «Qatar Sports Investments», ведут переговоры по поводу покупки испанского футбольного клуба «Малага». Об этом сообщают испанские СМИ.
Речь идет о покупке 51% акций «Малаги». С 2010 года клуб принадлежит другому катарцу, Абдулла Аль Тани, который является субъектом международного ордера на арест. Его обвиняют в отмывании денег, растратах и недобросовестном администрировании.
На данный момент «Малага» занимает 20-е место в турнирной таблице Сегунды.
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