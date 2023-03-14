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  4. Эти парни и девушки – Герои. Зозуля поздравил украинцев с Днем добровольца
Испания
14 марта 2023, 13:05 |
185
2

Эти парни и девушки – Герои. Зозуля поздравил украинцев с Днем добровольца

Известный футболист отдал дань уважения тем, кто стал на защиту нашей страны

14 марта 2023, 13:05 |
185
2
Эти парни и девушки – Герои. Зозуля поздравил украинцев с Днем добровольца
Instagram. Роман Зозуля

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем добровольца.

«Сегодня мы отмечаем день Украинского добровольца.

Поздравляем и отдаем дань уважения тем, кто несмотря ни на что, взял в руки оружие и стал на защиту нашей страны. Многие из добровольцев не имели никогда дел с оружием. В мирной жизни они буди менеджерами, банкирами, водителями, айтишниками. Но жизнь сложилась так, что эти люди приняли решение стать добровольцами. Стать на защиту родной земли и городов.

Эти парни и девушки – Герои для меня. Они те, на кого должны равняться наши дети. Люди, оставили все, что у них было в мирной жизни, для того, чтобы мы с вами продолжали ту жизнь, к которой привыкли. И наша главная задача – не забывать, благодаря кому мы сейчас живем.

Уважаем тех, кто отдал жизнь в этой войне, которая длится уже 9 лет. На забываем, что р*ссияне – не люди.

Низкий поклон вам, Украинские добровольцы, сильные парни и девушки. Большая благодарность вам!», – написал Зозуля в своем телеграм-канале.

Ранее соотечественников с Днем украинского добровольца поздравил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.

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Роман Зозуля российско-украинская война
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Комментарии 2
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OPP
Зозуле респект
Ждем поздравлений от братьев Суркисов любителей рашкинского мира 
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+1
Soler61
Вспомните как в 2014 м году батальоны Днепр и Днепр2 ехали в Донбасс защищать Украину вместо тех ватников поганых которые там жили и стали на колени 
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+1
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