Эти парни и девушки – Герои. Зозуля поздравил украинцев с Днем добровольца

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Роман Зозуля поздравил украинцев с Днем добровольца.

«Сегодня мы отмечаем день Украинского добровольца.

Поздравляем и отдаем дань уважения тем, кто несмотря ни на что, взял в руки оружие и стал на защиту нашей страны. Многие из добровольцев не имели никогда дел с оружием. В мирной жизни они буди менеджерами, банкирами, водителями, айтишниками. Но жизнь сложилась так, что эти люди приняли решение стать добровольцами. Стать на защиту родной земли и городов.

Эти парни и девушки – Герои для меня. Они те, на кого должны равняться наши дети. Люди, оставили все, что у них было в мирной жизни, для того, чтобы мы с вами продолжали ту жизнь, к которой привыкли. И наша главная задача – не забывать, благодаря кому мы сейчас живем.

Уважаем тех, кто отдал жизнь в этой войне, которая длится уже 9 лет. На забываем, что р*ссияне – не люди.

Низкий поклон вам, Украинские добровольцы, сильные парни и девушки. Большая благодарность вам!», – написал Зозуля в своем телеграм-канале.

Ранее соотечественников с Днем украинского добровольца поздравил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный.