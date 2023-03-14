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  4. Шанс для молодых. Определились все участники 1/8 финала в Индиан-Уэллс
ATP
14 марта 2023, 10:42 |
378
0

Шанс для молодых. Определились все участники 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Без Джоковича и Надаля претендентов на титул хоть отбавляй

14 марта 2023, 10:42 |
378
0
Шанс для молодых. Определились все участники 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

Состоялись матчи третьего круга на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В 1/8 финала не смогли пробиться третий сеяный Каспер Рууд и седьмой номер посева Хольгер Руне. Юного представителя Дании остановил опытный швейцарец Стэн Вавринка.

Отметим, что на Мастерсах в США в марте не смогли выступить Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Джек Дрейпер
Томми Пол [17] – Феликс Оже-Альяссим [8]

Тейлор Фритц [4] – Мартон Фучович
Янник Синнер [11] – Стэн Вавринка

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [5] – Александр Зверев [12]
Алехандро Давидович-Фокина [23] – Кристиан Гарин

Андрей Рублев [6] – Кэмерон Норри [10]
Фрэнсис Тиафо [14] – Алехандро Табило

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ATP Индиан-Уэллс Карлос Алькарас (теннисист) Джек Дрейпер Томми Пол Феликс Оже-Альяссим Тейлор Фритц Мартон Фучович Янник Синнер Стэн Вавринка Даниил Медведев Александр Зверев Алехандро Давидович-Фокина Кристиан Гарин Андрей Рублев Кэмерон Норри Фрэнсис Тиафо Алехандро Табило
Источник Sport.ua
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