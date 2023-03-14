Шанс для молодых. Определились все участники 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Состоялись матчи третьего круга на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

В 1/8 финала не смогли пробиться третий сеяный Каспер Рууд и седьмой номер посева Хольгер Руне. Юного представителя Дании остановил опытный швейцарец Стэн Вавринка.

Отметим, что на Мастерсах в США в марте не смогли выступить Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Джек Дрейпер

Томми Пол [17] – Феликс Оже-Альяссим [8]

Тейлор Фритц [4] – Мартон Фучович

Янник Синнер [11] – Стэн Вавринка

Нижняя часть сетки

Даниил Медведев [5] – Александр Зверев [12]

Алехандро Давидович-Фокина [23] – Кристиан Гарин

Андрей Рублев [6] – Кэмерон Норри [10]

Фрэнсис Тиафо [14] – Алехандро Табило