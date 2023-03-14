Шанс для молодых. Определились все участники 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Без Джоковича и Надаля претендентов на титул хоть отбавляй
Состоялись матчи третьего круга на Мастерсе в Индиан-Уэллс.
В 1/8 финала не смогли пробиться третий сеяный Каспер Рууд и седьмой номер посева Хольгер Руне. Юного представителя Дании остановил опытный швейцарец Стэн Вавринка.
Отметим, что на Мастерсах в США в марте не смогли выступить Новак Джокович и Рафаэль Надаль.
Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Карлос Алькарас [1] – Джек Дрейпер
Томми Пол [17] – Феликс Оже-Альяссим [8]
Тейлор Фритц [4] – Мартон Фучович
Янник Синнер [11] – Стэн Вавринка
Нижняя часть сетки
Даниил Медведев [5] – Александр Зверев [12]
Алехандро Давидович-Фокина [23] – Кристиан Гарин
Андрей Рублев [6] – Кэмерон Норри [10]
Фрэнсис Тиафо [14] – Алехандро Табило
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Никита Шевченко и Денис Попов присоединятся к команде
Портал отметил украинца по итогам поединка 25-го тура Ла Лиги