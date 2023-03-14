Свентек вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, Жабер шокировала

21-летняя Ига Свентек, имея первый номер посева, преодолела третий круг на турнире серии WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США). Польская теннисистка одержала победу в двух сетах над Бьянкой Андрееску из Канады – 6:3, 7:6 (7:1).

Вне числа участниц 1/8 финала турнира осталась 28-летняя Онс Жабер из Туниса. При 4-м номере посева она в третьем круге не справилась с 23-летней Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая в рейтинге Женской теннисной ассоциации занимает 105-е место – 6:7 (5:7), 4:6.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) – Бьянка Андрееску (Канада, 32) – 6:3, 7:6 (7:1)

Онс Жабер (Тунис, 4) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:7 (5:7), 4:6