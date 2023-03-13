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Лига чемпионов
13 марта 2023, 16:20 | Обновлено 13 марта 2023, 16:41
586
0

ГВАРДИОЛА: «Не чувствую давление от того, что на нас надеется вся Англия»

Наставник «Манчестер Сити» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

13 марта 2023, 16:20 | Обновлено 13 марта 2023, 16:41
586
0
ГВАРДИОЛА: «Не чувствую давление от того, что на нас надеется вся Англия»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

«Не чувствую давление от того, что на «Манчестер Сити» надеется вся Англия. Да, мы представляем эту страну, но клубы из других государств тоже считают, что их чемпионаты самые сильные. Не могу назвать АПЛ лучшей в мире. Она также хороша, как и чемпионаты Германии, Испании, Италии и Франции», - сказал де Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» состоится 14 марта. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

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Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник ФК Манчестер Сити
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