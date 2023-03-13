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Лига чемпионов
13 марта 2023, 15:30 | Обновлено 13 марта 2023, 15:35
487
0

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Нас ждет очень сложный матч»

Хавбек «Манчестер Сити» – о предстоящем поединке против «Лейпцига»

13 марта 2023, 15:30 | Обновлено 13 марта 2023, 15:35
487
0
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Нас ждет очень сложный матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».

«Это будет очень сложная игра. «РБ Лейпциг» – очень сильная команда, против которой мы также играли и в прошлом сезоне. Они играют с большой энергией, в очень тяжёлом стиле. Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты должен быть лучшим в Европе. Мы еще не закончили свои дела. Постараемся вновь выиграть этот трофей», - сказал де Брюйне.

Матч «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» состоится 14 марта. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

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Кевин де Брюйне Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник Sky Sports
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