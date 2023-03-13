Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Нас ждет очень сложный матч»
Хавбек «Манчестер Сити» – о предстоящем поединке против «Лейпцига»
Полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».
«Это будет очень сложная игра. «РБ Лейпциг» – очень сильная команда, против которой мы также играли и в прошлом сезоне. Они играют с большой энергией, в очень тяжёлом стиле. Если ты хочешь выиграть Лигу чемпионов, ты должен быть лучшим в Европе. Мы еще не закончили свои дела. Постараемся вновь выиграть этот трофей», - сказал де Брюйне.
Матч «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» состоится 14 марта. Первая встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
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