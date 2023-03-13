ВИДЕО. Украинец вырвал победу для команды в Польше, забив на 90+1
Владислав Охрончук впервые отличился за ФК «Лодзь»
25-летний украинский полузащитник Владислав Охрончук вырвал победу для футбольного клуба «Лодзь» в матче 23-го тура Первого дивизиона Польши (2-я лига) против ФК «Сталь» Жешув.
Владислав появился на поле на 72-й минуте, а уже через 3 получил желтую карточку. Тем не менее именно он стал главным героем поединка – на 90+1 украинец удачно завершил розыгрыш углового. Игра так и завершилась со счетом 1:0.
Для Охрончука этот гол стал первым в сезоне и первым в футболке ФК «Лодзь». В текущей кампании на его счету также 3 ассиста.
Сейчас «Лодзь» занимает первое место в таблице Первого дивизиона Польши. У команды 47 очков после 23 туров.
💥 DO KOŃCA! pic.twitter.com/925Xu6ZiBI— ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) March 12, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Причиной стало невыполнение обязательств перед одним из игроков команды