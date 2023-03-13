ВИДЕО. Украинец вырвал победу для команды в Польше, забив на 90+1

25-летний украинский полузащитник Владислав Охрончук вырвал победу для футбольного клуба «Лодзь» в матче 23-го тура Первого дивизиона Польши (2-я лига) против ФК «Сталь» Жешув.

Владислав появился на поле на 72-й минуте, а уже через 3 получил желтую карточку. Тем не менее именно он стал главным героем поединка – на 90+1 украинец удачно завершил розыгрыш углового. Игра так и завершилась со счетом 1:0.

Для Охрончука этот гол стал первым в сезоне и первым в футболке ФК «Лодзь». В текущей кампании на его счету также 3 ассиста.

Сейчас «Лодзь» занимает первое место в таблице Первого дивизиона Польши. У команды 47 очков после 23 туров.