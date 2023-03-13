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Польша
13 марта 2023, 13:02 | Обновлено 13 марта 2023, 13:03
1167
2

ВИДЕО. Украинец вырвал победу для команды в Польше, забив на 90+1

Владислав Охрончук впервые отличился за ФК «Лодзь»

13 марта 2023, 13:02 | Обновлено 13 марта 2023, 13:03
1167
2
ВИДЕО. Украинец вырвал победу для команды в Польше, забив на 90+1
ФК Лодзь. Владислав Охрончук

25-летний украинский полузащитник Владислав Охрончук вырвал победу для футбольного клуба «Лодзь» в матче 23-го тура Первого дивизиона Польши (2-я лига) против ФК «Сталь» Жешув.

Владислав появился на поле на 72-й минуте, а уже через 3 получил желтую карточку. Тем не менее именно он стал главным героем поединка – на 90+1 украинец удачно завершил розыгрыш углового. Игра так и завершилась со счетом 1:0.

Для Охрончука этот гол стал первым в сезоне и первым в футболке ФК «Лодзь». В текущей кампании на его счету также 3 ассиста.

Сейчас «Лодзь» занимает первое место в таблице Первого дивизиона Польши. У команды 47 очков после 23 туров.

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Владислав Охрончук Лодзь Сталь Жешув чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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inoj
Після таких святкувань можна і без колін лишитися  
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Alex Wolf
Молодець.
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