Свентек проводит 50-ю неделю кряду в статусе первой ракетки мира

22-летняя Ига Свентек начала 50-ю неделю подряд в качестве первой ракетки мира.

Она, напомним, дебютировала во главе рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 4 апреля 2022 года. Тогда из рейтинга вывели Эшли Барти, которая завершила карьеру. С тех пор Свентек топ-позицию не покидает.

Ига занимает 13-е место по общему количеству недель в статусе №1 реестра WTA. Она гарантированно обойдет Викторию Азаренко, у которой 51 неделя лидерства.

Свентек стала девятой теннисисткой в истории, возглавлявшей рейтинг 50 и более недель подряд. Ко всему прочему, полячка - четвертая, кто возглавлял рейтинг 50 и более недель подряд, впервые поднявшись на эту позицию. Ранее подобное удалось Штеффи Граф, Мартине Хингис и Серене Уильямс.