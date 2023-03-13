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WTA
13 марта 2023, 09:45 | Обновлено 13 марта 2023, 09:57
232
0

Свентек проводит 50-ю неделю кряду в статусе первой ракетки мира

Польская теннисистка продолжает возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации

13 марта 2023, 09:45 | Обновлено 13 марта 2023, 09:57
232
0
Свентек проводит 50-ю неделю кряду в статусе первой ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

22-летняя Ига Свентек начала 50-ю неделю подряд в качестве первой ракетки мира.

Она, напомним, дебютировала во главе рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 4 апреля 2022 года. Тогда из рейтинга вывели Эшли Барти, которая завершила карьеру. С тех пор Свентек топ-позицию не покидает.

Ига занимает 13-е место по общему количеству недель в статусе №1 реестра WTA. Она гарантированно обойдет Викторию Азаренко, у которой 51 неделя лидерства.

Свентек стала девятой теннисисткой в истории, возглавлявшей рейтинг 50 и более недель подряд. Ко всему прочему, полячка - четвертая, кто возглавлял рейтинг 50 и более недель подряд, впервые поднявшись на эту позицию. Ранее подобное удалось Штеффи Граф, Мартине Хингис и Серене Уильямс.

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Ига Свёнтек рейтинг WTA Виктория Азаренко Штеффи Граф Серена Уильямс Мартина Хингис
Источник Tennis.com
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