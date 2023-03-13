Англия13 марта 2023, 04:49 | Обновлено 13 марта 2023, 05:36
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АРТЕТА: «Вам не нравятся празднования голов Арсенала? Идите в церковь»
Главный тренер «канониров» оригинально ответил на вопрос
13 марта 2023, 04:49 | Обновлено 13 марта 2023, 05:36
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оригинально ответил на вопрос о его мнении по поводу бурных празднованиях забитых голов футболистами-канонирами:
«Меня это не беспокоит. В футболе празднуют победы. Все хотят страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в футбольных матчах.
Если вам это не нравится, идите в церковь. Я точно не буду просить игроков праздновать более сдержанно в следующих играх».
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