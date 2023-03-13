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Англия
13 марта 2023, 04:49 | Обновлено 13 марта 2023, 05:36
231
0

АРТЕТА: «Вам не нравятся празднования голов Арсенала? Идите в церковь»

Главный тренер «канониров» оригинально ответил на вопрос

13 марта 2023, 04:49 | Обновлено 13 марта 2023, 05:36
231
0
АРТЕТА: «Вам не нравятся празднования голов Арсенала? Идите в церковь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оригинально ответил на вопрос о его мнении по поводу бурных празднованиях забитых голов футболистами-канонирами:

«Меня это не беспокоит. В футболе празднуют победы. Все хотят страсти и эмоций. Нет ничего лучше забитых голов и побед в футбольных матчах.

Если вам это не нравится, идите в церковь. Я точно не буду просить игроков праздновать более сдержанно в следующих играх».

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Арсенал Лондон Микель Артета празднование гола
Источник The Telegraph
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