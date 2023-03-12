Умер экс-голкипер Кривбасса в возрасте 40 лет

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» сообщи о смерти своего экс-голкипера Андрея Лазарчука.

Лазарчук умер в возрасте 40 лет. Причина смерти не называется.

Андрей выступал за криворожский клуб в в 1999-2001 годах. Карьеру футболиста Лазарчук завершил в 2009 году.

За свою карьеру он играл также за «Шахтер-2», «Шахтер-3», симферопольский «ИгроСервис» и харьковский «Гелиос». Работал тренером вратарей в «Кривбассе», «Кристалле», «Николаеве».